1 ноября в Латвии ожидается от -6 до +10 градусов

В ночь на среду в Видземе, Латгале и части Селии температура воздуха под ясным небом опустится до -3..-6 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

В западной и центральной частях страны, а с утра и на востоке Латвии пройдут небольшие дождь и снег. В первый день ноября в центральных и восточных районах ожидаются осадки, на западе страны может моросить. Образуется и туман.

Ночью и с утра местами в Латвии, а днем в восточных районах дороги обледенеют.

На западном побережье Курземе ночью температура воздуха повысится до +8 градусов, днем - до +10 градусов. В свою очередь на востоке страны не будет теплее 0..+3 градусов.

Будет дуть салбый ветер, в Восточной Латвии - умеренный западный ветер.

В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, ночью и с утра - снег. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +7 градусов днем.