Всем крестьянам, пострадавшим от наводнения: ответа о помощи из ЕК пока нет

Латвия еще не получила от Еврокомиссии ответа на отправленную в начале октября просьбу об оказании поддержки пострадавшим от наводнения крестьянам, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве земледелия.

Руководитель отдела прессы и общественных отношений Минземледелия Дайга Муцениеце рассказала агентству ЛЕТА, что письмо было отправлено комиссару ЕС по сельскому хозяйству Филу Хогану 5 октября. В нем говорилось о том, что на тот момент в Латвии погибло 76,9 тыс. га посевов и 13 тыс. тонн заготовленного сена, а фермеры потерпели убытков на 37,3 млн евро.

«Письменного ответа мы пока не получили, а устно постоянно ведутся переговоры и встречи со службами ЕС», - сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что аналогичное письмо президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру отправил и премьер-министр Марис Кучинскис.

Правительство Эстонии также отправило Хогану письмо о сложной ситуации в сельскохозяйственном секторе страны.

Как сообщалось, из государственного бюджета пострадавшим от ливней и наводнения фермерам выделено 14,87 млн евро.