Начат сбор подписей за прекращение работы «Ригас наму парвалдниекс»

Общество в защиту прав жильцов денационализированных домов «Ausma» начало сбор подписей за прекращение работы муниципального домоуправления «Ригас наму парвалдниекс» (РНП) на портале «www.manabalss.lv».

Организация призывает подписаться за прекращение работы центрального подразделения РНП с передачей управления домами местным домоуправлениям. Податели инициативы считают, что на содержание РНП нецелесообразно расходуются средства рижан, в чем они убедились, рассмотрев сметы на ремонт домов. Факты расточительства констатировал в свое время и Госконтроль.

Также, с точки зрения «Ausma», работа РНП не согласована со специальными законами о правах квартировладельцев.

«РНП своей работой не облегчает управление домами, а создает непонимание, к кому и в каком случае нужно обращаться в случае необходимости, а общение с работниками РНП практически невозможно», - считает организация.

Авторы заявления пишут, что с ликвидацией РНП освободятся значительные суммы накопленных жильцами средств, которые можно будет направить на важные нужды домов.