Внимание! «Rīgas ūdens» планирует существенно поднять тарифы

Предприятие рижского самоуправления «Rīgas ūdens» с лета следующего года хочет существенно увеличить тарифы: на 36,5% за водоснабжение и на 18,5% за канализацию, - сообщает LTV.

Проект новых тарифов предприятие уже подало в Комиссию по регулированию общественных услуг. Он предусматривает, что вместо нынешних 1,28 евро за доставленный кубометр воды и отведенной канализации с апреля следующего года нужно будет платить 1,63 евро.

Повышение тарифов «Rīgas ūdens» объясняет увеличением расходов из-за выросшего налога на природные ресурсы, эксплуатационными затратами, ростом стоимости различных проектов по реконструкции, а также снижением потребления воды.

Потому предприятие просит увеличить тарифы: на 36,5% за водоснабжение и на 18,5% за канализацию. «Поэтому приходится

говорить о просьбе весьма существенно повысить тарифы»,

- отмечает председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг Роландс Ирклис.

Однако, он отметил, что, обычно, все предприятия просят значительно увеличить тариф, но в ходе оценки Регулятор добивается снижения общих расходов.

В данный момент Регулятор начал знакомится с представленными тарифами и в ближайшее время начнет оценивать представленный проект.