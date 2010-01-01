Латвия отгородится от Белоруссии колючим двухметровым забором за 10 млн евро

Министерство внутренних дел Латвии к 2020 году планирует построить забор границе с Белоруссией. Цель двухметрового заграждения – усложнить жизнь контрабандистам и лицам, незаконно пересекающим государственную границу. В этом году завершится разработка технического проекта, а первые строительные работы запланированы в следующем году, сообщает Латгальская студия Латвийского радио.

Протяженность границы Латвии с Белоруссией более 170 км. Однако не по всей ее длине будет стоять забор. Там, где граница проходит по водным пространствам строительство не потребуется. Расчетная протяженность забора в итоге составляет 120 км.

В этом году должна завершиться разработка технического проекта, а работы должны начаться в конце следующего года. За основу взят проект, реализуемый на латвийско-российской границе.

Забор будет достигать двухметровой высоты, а по верху пустят колючку,

рассказывает начальник Даугавпилсского управления погранохраны Олег Емашов.

«Забор – средство, которое не даст возможность быстро пересечь государственную границу. Задержит или определит в другую сторону движение тех потенциальных лиц, которые возможно могут быть на нашей границе. Это средство превенции и не является монолитным сооружение, которое нельзя разрушить».

Подъезжаем к одному из участков вплотную к границе, от белорусской земли отделяет пара метров. На деревьях, предупреждающие надписи на латышском и русском языках: «Стой! Государственная граница». Это одно из мест, где через год начнется строительство забора. Кроме преграды будет проведен ряд работ по улучшению инфраструктуры, продолжает Олег Емашов.

«Здесь у нас следовая полоса, которую мы содержим, использую транспортную технику, содержа ее в разрыхленном состоянии. Вы видите, что пока мы работаем на территории 6 метров, но проект подразумевает расширение до 12 метров данного указателя».

Участок границы, расположенном неподалеку от поселка Силене в Даугавпилсском крае пользуется популярностью среди контрабандистов из-за близости дорог и возможности быстро добраться до крупных населенных пунктов, продолжает руководитель управления Олег Емашов.

«Этот участок, где мы сейчас находимся, подвержен незаконным попыткам незаконного перемещения. Здесь именно самый большой наплыв именно контрабандных товаров. Хотя нелегальная иммиграция тоже имеет место быть, но она не так регулярна, как это было замечено в предыдущие годы».

Национальный состав лиц, переходящих границу нелегально из Белоруссии, имеет тенденции к изменениям. Один период активно попасть в Латвию пытались граждане Грузии, после активизировались выходцы из Вьетнама, продолжает начальник службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Айгар Звайгзне.

«После 2014 года тенденция на счет вьетнамцев изменилась. Количество их групп начало уменьшаться, но появились группы с Ирана, Ирака, люди, которые шли без проводников, если сравнить с вьетнамцами, то они все время шли с проводниками, то афганцы и иракцы, шли своим ходом без проводников».

Пока тенденция показывает, что количество лиц нелегально пересекающих границу в целом сокращается. Контрабандисты наоборот наращивают активность, рассказывает начальник Даугавпилсского управления погранохраны Олег Емашов.

«Если за 2016 год изъято 11 миллионов сигарет, то в этом году за 9 месяцев – 25 миллионов сигарет

и строительство такого инженерно-технического сооружения в ближайшее время принесет определенный эффект».

К 2020 году строительство забора должны быть завершено.

Общая сумма затрат составит более 10 с половиной миллионов евро

. В этом году на разработку технического проекта выделено порядка 90 000 евро. Остальные деньги будут распределяться поэтапно в течение нескольких лет.