В Риге на обновление светофоров потратят почти 140 000 евро

Сегодня комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта одобрил выделение дополнительных 25,933 тыс. евро на обновление светофоров. Таким образом на эти цели будет выделено в общей сложности 137,933 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.
Как пояснил представитель думского департамента сообщения Эмил Якринс, поданное на конкурс единственное предложение превысило стоимость запланированной суммы (112 тыс. евро).
Дополнительные средства на обновление светофоров в столице планируется выделить из бюджета департамента.
Светофоры планируется обновить в течение этого и следующего года.
Окончательное решение о выделении финансирования примет Рижская дума.