В Риге на обновление светофоров потратят почти 140 000 евро

Сегодня комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта одобрил выделение дополнительных 25,933 тыс. евро на обновление светофоров. Таким образом на эти цели будет выделено в общей сложности 137,933 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.