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В Риге на обновление светофоров потратят почти 140 000 евро

Русский TVNET
Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта одобрил выделение дополнительных 25,933 тыс. евро на обновление светофоров. Таким образом на эти цели будет выделено в общей сложности 137,933 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

Как пояснил представитель думского департамента сообщения Эмил Якринс, поданное на конкурс единственное предложение превысило стоимость запланированной суммы (112 тыс. евро).

Дополнительные средства на обновление светофоров в столице планируется выделить из бюджета департамента.

Светофоры планируется обновить в течение этого и следующего года.

Окончательное решение о выделении финансирования примет Рижская дума.

Рижская дума
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