Рейрс: цель Латвии - реорганизация системы опеки над оставшимися без родителей детьми

Латвия поставила целью в будущем реорганизовать систему опеки над оставшимися без родителей детьми, заявил на открытии конференции «Нужды ребенка - идеалы и реальность внесемейной опеки» министр благосостояния Янис Рейрс.

Словосочетание «дети - наше будущее» употребляется часто, однако люди редко задумываются о его смысле, отметил он.

«Все мы понимаем, что существующий порядок для нас больше неприемлем. Медленно, но прочно в обществе растет понимание роли опекунов и приемных семей, но для решения проблемы нужна помощь всего общества», - подчеркнул Рейрс.

Министр поблагодарил супругу президента Ивету Вейоне за организацию конференции.

Вейоне отметила, что конференция проводится, чтобы найти решения вопроса о внесемейной опеке над детьми, которые помогли бы приблизить реальность к идеалу - возможности для каждого ребенка жить и воспитываться в семье и семейной среде.

Необходимо просвещать общество, так как это проблема всего общества, и о приемных семьях и опекунах порой складывается неправильное представление, считает она.

«Надеюсь, что эта конференция станет первым шагом на пути к идеалу», - добавила Вейоне.

В конференции в Рижском замке участвуют профессионалы сферы внесемейной опеки, иностранные эксперты, директор ассоциации детских поселков SOS Илзе Палея, представители Министерства благосостояния.