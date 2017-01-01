Чем заняться на выходных: забег в Сигулде, детские чтения, ночь Хеллоуина и Кортнев в новом амплуа

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: panthermedia.net/LightField Studios/Scanpix

Семья

«Играем в Дюймовочку» - интерактивный спектакль для малышей

Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!». И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете - воображение. Стоит только захотеть, и чердак превратится в сказочный замок, старый абажур станет цветком, а любой из нас - сказочным героем. Стоит только на минуту закрыть глаза и представить себе...

Когда: 4 ноября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А.Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Детские чтения в Polaris

Вовсю идет новый сезон традиционных Детских чтений в Polaris. Приглашаются дети младшего школьного возраста!

Когда: 5 ноября в 16:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

Цена: бесплатно

Детективная комедия-мюзикл для всей семьи «ШЕР-ЛОК и ДЮЙМОВОЧКА»

Невероятное событие потрясло сказочное королевство! Пропала маленькая девочка, ростом всего с дюйм, и звали ее Дюймовочка. Матушка в тревоге. Куда бежать, кого просить о помощи, ведь обычные люди слишком велики и могут просто не заметить крошечную девочку.

На помощь приходит «Миниатюрное сыскное агентство». Лучшие сыщики отправляются на поиски и выясняют, что Дюймовочке пришлось пережить множество совершенно невероятных приключений. Ее похитили Жаба с сыном, прогнали из своего шоу надменные Майские Жуки, она оказалась у Мыши и ей грозило замужество со скупым Кротом. Будущее Дюймовочки в опасности. Выйдет ли она замуж за Крота или ее спасет прекрасный Принц?..

Когда: 4 ноября в 13:00

Где: Дом конгрессов, ул. Кр. Валдемара, 5

Цена: 12-25 евро

День рождения Латвии вместе с котом Альбертом и гномами Чучумуйжи

В постановке Skaista mana tēvu zeme маленькие посетители (от 4 до 8 лет) поздравят Латвию с днем рождения, познакомятся с картой Латвии, поищут на ней Чучумуйжу и выяснят, что дети, звери и гномы делают перед приходом зимы. В постановке могут принять участие и взрослые. Гномы помогут выяснить, что дети знают о Латвии, и расскажут, как найти на карте Чучумуйжу.

На утреннике малыши творчески и активно проведут время с котом Альбертом, крестной гномов Кристиной и гномами из Чучумуйжи. Будет возможность сфотографироваться в фотосалоне с роскошными шляпами, сыграть в игру с орнаментом и построить свой дом в югендстиле в виртуальной экспозиции музея.

Количество мест ограничено, поэтому просьба заявить об участии заранее по телефону 67181465.

Когда: 5 ноября в 12:00

Где: Музей югендстиля, ул. Алберта, 12

Цена: 2 евро

FOTO: flickr.com brooksrunning

Спорт

Забег «Два моста Сигулды - 2017»

В это воскресенье в Сигулде уже в 11 раз состоится традиционный забег «Два моста Сигулды - 2017».

Организаторы предлагают дистанции как для начинающих и любителей, так и для профессиональных бегунов.

В забеге могут принять участие как дети в возрасте от шести лет, так и ветераны.

Больше информации - на siguldastakas.lv.

Когда: 5 ноября в 12:00

Где: Сигулда, в долине реки Даугава у подножия серпантиновой кримулдской дороги

Баскетбол. Единая лига VTB

VEF Rīga - «Енисей»

Когда: 4 ноября в 16:00

Где: Олимпийский центр Elektrum

Цена: 3 - 6 евро

Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига Olybet

BK Ventspils - Valmiera/ ORDO

Когда: 4 ноября в 17:00

Где: Олимпийский центр Вентспилс

BK Ogre - Jūrmala

Когда: 4 ноября в 17:00

Где: Огрская 1 средняя школа.

Футбол. Высшая лига SynotTip

FK Ventspils - Spartaks Jūrmala

Когда: 4 ноября в 14:00

Где: Стадион олимпийского центра Вентспилс

FK Liepāja/Mogo - FK Metta/Latvijas Universitāte

Когда: 4 ноября в 14:00

Где: Стадион «Даугава»

FK Jelgava - RFS

Когда: 4 ноября в 14:00

Где: Земгальский олимпийский центр

Гандбол. Высшая лига SynotTip

HK Vaiņode - Celtnieks Rīga

Когда: 4 ноября в 13:00

Где: Вайнеде

ASK/LSPA - SK Latgols

Когда: 5 ноября в 17:00

Где: ASK, Rīga

Jūrmalas Sports - Dobeles Tenax

Когда: 5 ноября в 19:00

Где: Каугури

Гандбол. Женская высшая лига

LSPA - REIR Dobele

Когда: 4 ноября, в 15:00

Где: ASK, Rīga

Jēkabpils SS - SK Latgols

Когда: 4 ноября в 18:00

Где: Екабпилс

Чемпионат Латвии по хоккею

HS RĪGA - HK MOGO

Когда: 4 ноября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK PRIZMA

Когда: 4 ноября в 13:30

Где: Лиепая

HK KURBADS - HK ZEMGALE LLU

Когда: 4 ноября в 16:00

Где: Ледовый холл «Курдабс»

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Концерты

Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжев. Частный случай

В репертуар дуэта «Частный случай» входят переработанные, акустические версии известных песен группы «Несчастный случай». Исполняются они под гитару, аккордеон или рояль.



Вечер пройдет в очень уютной камерной обстановке.

Когда: 3 ноября

Где: Mercure Rīga Centre

Цена: от 35 евро

Золотой тенор Санкт-Петербурга с концертом «Негасимый свет»

Концерт-спектакль «Негасимый свет» в исполнении Юлии Снежиной и Евгения Южина – воспоминание о творчестве трех великих артистах 20-го века: певице Валентине Толкуновой, киноактрисе Людмиле Гурченко и композиторе Евгении Мартынове.



Евгений Южин - петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов. Участник телепроекта «Главная сцена» на ТК «Россия», бессменный участник ежегодных гала-концертов «Звёзды Романсиады в Колонном зале» и «Звёзды Романсиады в Кремле».



Юлия Снежина - лауреат международных конкурсов «Романсиада», «Весна романса», обладатель Премии Президента РФ - «Надежда России», звания «Мисс Романсиада».



Три актёрские судьбы, наполненные радостями, печалями, взлётами и падениями, признанием публики и забвением, дружбой и предательством…, переплетутся на сцене в один вечер, на котором мы вспомним их песни. В концерте-спектакле прозвучат популярные шлягеры «Лебединая верность», «Пять минут», «Алёнушка», «Стою на полустаночке» и другие.

Когда: 5 ноября

Где: Дом Москвы

Цена: от 10 евро

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Вечеринки

MISHA MARVIN на сцене клуба FIRST

Миша Марвин – певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель. На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов лейбла Black Star - Натана, Мота и Егора Крида, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе «Ненавижу», набравшей более 3 млн просмотров и, конечно же, нашумевшему хиту #НуЧтоЗаДела совместно с Тимати! Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях в том числе и благодаря его уникальному проекту «Пою Где Хочу».

Когда: 4 ноября

Где: First

Цена: 10.00 - 15.00 €

Ночь HALLOWEEN в клубе Melnā Piektdiena

У вас есть шанс вступить в ужасающий и пугающий загробный мир, где мистический антураж и нечисть приветливо улыбается. 3 ноября в Melnā Piektdiena пройдет вечеринка в духе традиционного Halloween. Приходите и не забудьте костюм.

Когда: 3 ноября

Где: Melnā Piektdiena

Цена: с костюмом 5 €, без костюма 7 €.