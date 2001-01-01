Рихард Эйгим: «Нам надо закопать топор войны!.. Хотя бы на 4 года...»

Нынешний мэр второго по величине города Латвии Рихард Эйгим возглавил местное самоуправление в сентябре. На момент нашей встречи не прошло и двух месяцев, как депутаты доверили ему этот пост. Рихард Эйгим («Наша партия») сменил на посту председателя городской думы Андрея Элксниньша («Согласие»), продержавшегося во главе городской власти около двух месяцев. Русский TVNET взял интервью у мэра Даугавпилса.

Распад одной коалиции и создания другой для города дело обычное. Напомним, что наш собеседник в сентябре нынешнего года не впервые возглавил городское самоуправление Даугавпилса. Рихард Эйгим уже был мэром Даугавпилса в 2002 - 2003 годах, а затем несколько месяцев работал в этом же качестве в 2009. И первом, и во втором случае он был снят с должности по требованию депутатов городской думы.

...Когда смотришь на дрязги и взаимные обвинения представителей местной власти со стороны, просто диву даешься. Непарламентские звучат выражения в адрес политических соперников и конкурентов за места в городской думе в предвыборную компанию!.. И многие в Даугавпилсе считают, что именно Рихард Эйгим был одним из тех, кто сделал взаимные оскорбления политиков обычной для города практикой.

Был бы мэром на момент нашей командировки в Даугавпилс Элксниньш или Лачплесис, мы взяли бы первое большое интервью у них. Но возглавляет городскую думу сегодня Эйгим, поэтому с ним первым делом мы и разговариваем. Выездная редакция русского TVNET пришла на интервью с мэром Рихардом Эйгимом в полном составе.

Пока наш фотограф и оператор Каспар Мейнертс подключает микрофон, а журналист Виктория Пушкеле готовится взять комментарии, делюсь впечатление от перебранки политиков с господином Эйгимом, как с одним из участников: «Ну и брань тут у Вас идет!.. Мы ведь смотрим со стороны, и просто волосы дыбом. Какими оскорблениями осыпают друг друга политики, которые стремятся попасть в коридоры власти!».

А господин мэр возражает, что никакой такой брани он не видит, и если бы был новичком во власти, то за выпадами в свой адрес, наверное, следил бы… А так — и не слышит, не реагирует, и в сети не читает... Впрочем, пора начинать официальную часть интервью.

«Что ты сделал хорошего, чем ты людям помог?..»

- Господин Эйгим, наш первый вопрос простой. Вот Вы ведь не первый раз занимаете кресло главы самоуправления города Даугавпилса и прежде уже дважды работали мэром. Скажите, пожалуйста, что хорошего в предыдущие годы Вы уже сделали для города? Чем отмечены для людей времена, когда Вы были во главе городской власти?

- Знаете, рассуждать о том, сколько было сделано и сколько мы еще могли сделать, и какие мы хорошие, я бы точно сегодня не хотел.

- Могли сделать — это другое... О том, что сделано для города, что осталось давайте поговорим.

- Да, сегодня в городе сегодня красивые автобусы, трамваи — закуплены они именно при нас были. При этом — хочу напомнить! - в 2001 году никаких европейских денег не было, мы обходились бюджетом, это немаловажный фактор. И все, что было сделано - даже завод! - сделано за счет города. А ведь мы были в 2001 году первыми за 17 лет, кто построил тогда в Даугавпилсе завод, и этот асфальто-бетонный завод до сегодняшнего дня продолжает работать, и работать с хорошей прибылью. Хоть потом говорили, что завод этот невыгоден городу, и - к большому моему сожалению! - завод был продан литовской фирме...

- Строился завод как муниципальное предприятие?

- Строился как муниципальное предприятие и был муниципальным предприятием, но одна из из властей посчитала, что завод нерентабелен... Хотя даже не будучи экономистом, можно задаться вопросом: как асфальто-бетонный завод может быть нерентабельным, если асфальт у нас всегда востребован и будет востребован еще лет пятьдесят?!.. Это предприятие с 2001 года и по сегодняшний день успешно работает.

Был построен один из первых дневных центров для пенсионеров, который тоже сегодня успешно работает. Создавались рабочие места, облагораживался город, и я могу этот список продолжать… Лучше поговорим о том, что мы будем делать...

Выборы закончены. Забудьте.

- Обязательно поговорим. Но прежде у меня другой вопрос. Вот сейчас к нашему разговору присоединилась Ольга Петкевич, даугавпилсский журналист, и с недавних пор она Ваша помощница. Готовясь к поездке в Дугавпилс, мы с удивлением об этом узнали, ведь Ольга - одна из тех, с кем Вы непримиримо враждовали в предвыборной компании. Накануне поездки мы пересмотрели множество интернет-источников. Какой только бранью Вы не осыпали журналистов, которые не восхваляли Вашу кандидатуру, а в чем-то были «против»!.. А сейчас вы сидите за одним столом, сотрудничаете...

- Вы очень правильно сказали — и в Вашем вопросе есть одно ключевое слово — БЫЛО... Если десять лет назад Вы задали бы этот вопрос, наверное, я бы затруднился на него ответить. Но каждый политик должен набираться опыта и чему-то учиться. Знаете, после 3 июня, еще когда была первая коалиция, на первой же пресс-конференции я заявил: для нас выборы закончились.

Должен сказать, что в мире, и во всей Латвии, и в Риге происходит перед выборами одно и то же — каждый борется как может. Может быть, в чем-то в Риге и лучше, без такой грязи, без компромата. А в Даугавпилсе — есть так, как есть.

Поэтому я уже 4 июня заявил, что для меня выборы закончились. После этого я говорил и буду говорить, что не хочу никого ни оскорболять, ни упрекать, что они плохо работали или работают.

Мы просто будем делать свою работу. Для любого нормального политика — особенно если он во главе города - очень важно различать: либо личные амбиции и обиды и выяснения кто там что-то там плохое прежде говорил обо мне, будь то Оля Петкевич, или Лачплесис или еще кто-то еще другой… Ну, тогда нужно забыть, что такое политика, заниматься только разборками или расследованиями, кто что сказал и когда…

Для меня важнее другое. Очень хотелось бы что-то сделать для города, чтобы наши горожане не уезжали. (Тут господин Эйгим кивает в сторону моей коллеги по TVNET Виктории Пушкеле, тоже перебравшейся из Даугавпилса в Ригу).

А для этого нужно закопать топор войны. И закопать его до следующих выборов. Попомните мои слова — через четыре года, примерно за полгода до выборов опять начнутся предвыборные баталии и все потом опять будут говорить, что это была самая грязная предвыборная компания.

А сейчас надо об этом забыть. И мы забыли. Мы сделали команду и сегодня работаем очень удачно, вот поэтому мы и сидим сегодня с Олей за одним столом. И никто из горожан не задает вопрос «Почему?». Задают такие вопросы только вы и политики. А горожанам сегодня абсолютно все равно, кто против кого воевал, им важен результат работы этой Думы — не Эйгима или Петкевич, а всех пятнадцати депутатов.

Аптечный вопрос: "...в товарищах согласья нет"

- Заседания Даугавпилсской думы транслируются он-лайн, и мы последнее перед поездкой в Даугавпилс одну из трансляций смотрели. Зрелище захватывающее!.. У вас абсолютно по любому вопросу споры и разногласия, создается впечатление, что кто-то просто свои ораторские качества стремится на заседании Думы показать. А как работать в такой ситуации?..

- У нас 15 депутатов, больше мы никак не сделаем. Я со своей стороны за всю свою команду готов сказать, что мы, девять депутатов, составивших новую коалицию, хотим работать. А хотят ли остальные, на данный момент составляющие оппозицию? Это уже вопрос к ним.

Портал Даугавпилсской городской думы

Как заседания проходят, Вы сами видели. Я не буду на эту тему рассуждать, а просто задам один вопрос. Вот муниципальные аптеки мы обсуждали — нужны ли они городу? Во всех программах «Saskaņa» декларируется, что везде они будут делать муниципальные аптеки (имеется в виду инициатива партии «Согласие», депутаты которой на сегодняшний день в Даугавпилсе в оппозиции — Т.О.).

Задам вопрос: а у вас в Риге за девять лет открыли хоть одну муниципальную аптеку? И отвечу — нет. Как же так? Столько об этом говорить, столько раз включать вопрос в программу свою предвыборную и… не сделать. Одним словом, это популизм.

Когда-то идея создания муниципальных аптек принадлежала партии «Латгалес гайсма», мы предлагали их создать. Но когда господин Здановский, который сегодня является моим заместителем, нам экономически этот вопрос разложил, и мы согласились: да, нет смысла в этом.

- Действительно, какой смысл? Ведь цены зависят не столько от аптек, сколько от оптовиков и аптечных складов…

- Дело даже не в этом... В каждую аптеку придется вкладывать деньги — дотировать каждую примерно на 500 тысяч, то есть три аптеки это уже полторы тысячи евро. Есть другой путь, мы хотим ввести карты горожанина. Я никогда не говорил, что это именно мы это придумали, нет. Идею мы заимствовали у Елгавы, другое дело, что они у себя эти карты уже много лет делают и никак не сделают…

Мы хотим ввести карты горожанина в следующем году, и 10 — 15 процентов скидки на лекарства для горожан в них как раз будут предусмотрены.

Такой подход работает. Рассудите сами: вот у вас мама заболела или вы сами… Зачем вам ехать в муниципальную аптеку? Вы же пойдете в ближайшую, это логично.

А по поводу муниципальных аптек вопрос остается: почему за восемь лет, что «Согласие» у власти в Риге, почему они этого там не сделали?.. Чистая политика!..

Как вернуть уехавших?

- Вернемся к вопросу о том, что сегодня надо сделать в городе, чтобы люди не уезжали, а возвращались? Какие вообще перспективы у Даугавпилса стать привлекательным для жизни местом, городом — для горожан?

- Одними рабочими местами мы здесь не обойдемся… Это для таких как я - людей предпенсионного возраста — главный вопрос: дайте мне рабочее место, на котором я проработаю ближайшие десять лет, и мне как раз... А для молодых — другое. Почему они остаются в Риге? Чем сегодня привлекательнее Рига, чем Даугавпилс, по каким причинам?..

Я всего даже сравнивать не буду. Во-первых, финансовая составляющая, мы понимаем, насколько зарплаты разнятся. И во-вторых, это востребованность. И, значит, мы должны создавать для молодежи такие условия, чтобы они оставались.

Признаюсь: вот сейчас, впервые за семнадцать лет в политике, я вижу такой молодежный состав в Думе — начиная с Ольги и кончая многими руководителями. У нас сегодня первый вице-мэр — самый молодой за все время, сколько дума существовала…

- Сколько лет молодому вице-мэру?

- Тридцать один — и он первый вице-мэр второго по величине города Латвии. И мы сознательно пошли на обновление. И предприятиями у нас руководят тоже очень много молодых. В Думе на какие-то должности тоже стараемся выдвигать молодых, но при этом не делаем так, чтобы работала одна молодежь, стараемся, чтобы было пятьдесят на пятьдесят, без без опыта тоже тяжело, нельзя просто так человека поставить. Мы пошли на это специально, чтобы молодые не уезжали.

И главный вопрос — у многих молодых людей есть семьи, так что один из вопросов — жилье. Надеюсь, что все у нас получится, и уже в следующем году мы сдадим жилой дом на 110 квартир.

Это улица Гайсмас, 7 — все там идет пока что по плану, экспертиза сделана, проектирование идет, и если все получится, то примерно с 1 апреля начнем стройку и, надеюсь, к осени дом сдадим. Для Даугавпилса это большое подспорье.

(Речь идет о реновации жилого дома, который был готов к сдаче в эксплуатацию еще в 2008 году, но долгое время пустовал, затем был подаренного самоуправлению и нуждается в реновации. -Т.О.)

- Я хочу уточнить: это не социальный дом, а обычное муниципальное жилье, так? И квартиры там получат именно молодые семьи?

- Не только молодые семьи, но и молодые специалисты, и те, кто на очереди стоит. Сегодня у нас на очереди есть пять молодых семей, у которых четверо и больше детей. Так что все эти проблемы мы одним махом решим.

- А сколько сегодня стоят на очереди на получение жилья?

- Сто пятьдесят — сто шестьдесят очередников...

- А сколько лет в Даугавпилсе не строилось жилье?

- Лет, наверное, пятнадцать… Но тут я могу ошибиться.

(Ольга Петкевич, помощник мэра подсказывает: в бытность мэром города Риты Строде был сдан после проведенной реновации один жилой дом).

Рабочие места: где, когда, сколько?

- Вопрос есть у моей коллеги Виктории Пушкеле: какие конкретно в городе в ближайшее время будут созданы рабочие места?

- Планируется начать строительство завода «Латрапс» - и там может быть от 50 до 100 рабочих мест. Совсем скоро - 24 ноября откроется новый литовский магазин — там будут работать 52 человек. Далее — большой проект на железной дороге планируется, там тоже будут работать наши люди.

Сейчас идут переговоры о создании в Крепости музея Моторов, о 7 млн евро необходимых на этот проект. Будут новые проекты и инвестиции — будут рабочие места. 30 октября — через год — встретимся и я вам скажу, что сделано….

- Подождите, Вы говорите - будут даугавпилчане работать... А как же конкурс? У нас же конкурсные закупки!.. А если в конкурсе победят, например, рижане?

(Мэр терпеливо объясняет: все равно, кто бы конкурс не выиграл, будет работа и у местных субподрядчиков… Так везде происходит.)

Территории разрухи: что с ними делать?

- Более года назад был принят закон о Латгальской экономической зоне. Среди территорий, которые предполагалось развивать, как перспективные для инвестиций, был и Даугавпилс, конкретно - Северная индустриальная зона… Как там сейчас дела? В советское время, насколько я знаю, на Даугавпилсском заводе химволокна, о бывших территориях которого идет речь, порядка 7 тысяч человек работало…

- Десять тысяч! В лучшие времена там работало до 10 тысяч человек.

- В октябре Резекненская свободная экономическая зона была названа солидными финансовыми изданиями среди наиболее перспективных площадок для инвестиций в Европе. А о Северной индустриальной зоне в даугавпилсе ничего не слышно… Как сейчас там дела? И какие дальнейшие перспективы?

- Насколько справедливы оценки Резекненской СЭЗ и кто там ее в какие ТОПы включил — об этом ничего не могу сказать. Что же касается нас, Даугавпилса, хотелось бы, чтобы все там продвигалось быстрее и лучше, но тут очень много зависит от бизнеса.

На сегодняшний день у нас там реально работает 6 -7 компаний. Конечно, для второго по величине города Латвии этого мало. Есть перспектива, что туда войдут еще пять фирм — и даугавпилсских, и из Латгалии. Но пока их нет, даже если они и войдут, все равно, я считаю, что этого мало.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, надо какие-то еще условия разрабатывать. Мы сейчас думаем о том, чтобы еще больше понизить налог на недвижимость — на год, на два, пока они разворачивают. Надо как-то завлечь бизнес. Признаюсь честно, тяжеловато их завлекать. Но у нас и в стране, и во всей Латгалии тоже особо нечем похвастаться. Все зависит от руководства Думы, посмотрим сколько нам удастся привлечь туда компаний, скажем, через полгода. Если через полгода их там будет работать 15 — уже хорошо.

- Мы как раз сегодня планируем проехать и посмотреть, что там сегодня, чтобы через год было о чем говорить.

... Наш разговор с мэром о малом бизнесе и его перспективах, приведем лишь фрагментами. В дальнейшем читатели TVNET познакомятся с проблемой подробнее в публикациях, подготовленных журналистами по итогам поездки в Даугавпилс. Говорили мы и о программе«Импульс», поддерживающей начинающих предпринимателей. И о инициативах малого бизнеса, работающего в городском общепите. Суть позиции городской власти Рихард Эйгим сформулировал так:

- Наша задача помогать бизнесу. Но мы не можем поддерживать конкретные фирмы. Недавно у нас была встреча по общепиту, прошла она инициативе Виктора Вингрис и посвящена была культуре обслуживания. У нас довольно много кафе, но уровень культуры обслуживания оставляет желать лучшего. И владельцы кафе делают таки ошибки… Например, экономят на вентиляции. Кстати, большого количества рабочих мест

Поддерживая малый бизнес, мы не задаемся целью создать сразу много рабочих мест, их может быть всего три или пять… Но помогая начинающим бизнесменам и новым фирмам мы им подставляем плечо. И хотим проследить, что с этими будет через год, пойдут ли они дальше или же, получив деньги, вскоре закроются.

(Ольга Петкевич подсказывает: только по программе «Импульс» за четыре года было создано более ста рабочих мест. Но что касается кафе — цели там более амбициозные. Люди, которые сегодня поднимают вопросы качества обслуживания , через 10 лет видят Даугавпилс кулинарной столицей региона. Планы большие, у людей горят глаза, и во всем, с чем обращаются к господину мэру, он их поддерживает.)

Рихард Эйгим:

- Например, они попросили меня поддержать идею фестиваля правильного питания. Может быть, это будет в рамках праздника города, может быть нет. На улице Ригас все фирмы представят свою продукцию горожанам. И они согласны это организовать сами, вместе с нами. И чем мы ближе с ними работаем, тем лучше.

Долги города: отдавать - не завтра

- Долговые обязательства Даугавпилса на сегодняшний день составляют 70,5 миллионов евро — это с учетом октябрьских займов, которые Дума решила взять на новые проекты. Как Вы считаете, городу реально будет справляться с долгами, возвращать их?

- Ну, вы же понимаете…

- Понимаю, что без софинансирования инвестиций из еврофондов не получить — а надо двигаться вперед, надо что-то делать, и лучше уж занимать деньги, чем упускать большие возможности…

- Вы же понимаете, что если бы завтра надо было отдавать… Или если бы эти долговые обязательства сложились из последнего года — тогда катастрофа. Но это же идет годами, займы на десять, на пятнадцать, на двадцать лет. Есть максимальный инвестиционный портфель, который мы не можем превысить — это 20 процентов. Нам до него довольно далеко, поэтому мы за него и не волнуемся.

- Но ведь в годы вашего первого срока на посту мэра он был превышен? Разве Вас с должности не за это снимали? Вот формулировка Ваших противников - «загнал город в долги», «довел до банкротства»…

- Ничего подобного!.. Это все опять политика была, выдумки. И если мы вернемся в те годи, если мы документы посмотрим, то увидим: у нас было 14,7 процентов, и говорили, что в перспективе, может быть, доведем этот процент до 19, 5 — но только в перспективе… Так что обвинения эти — чистая политика. И еще раз подчеркну: тогда у нас еще не было не было европейских денег. Но мы брали и делали. И те же автобусы и трамваи только за счет города приобретались.

- А сегодня эти 70,5 миллионов евро — это сколько в процентах составляет? Далеко от допустимого максимума?

- Где-то 12,2 — 12,3 процента… С учетом того, что в этом году что-то отдадим — еще меньше. Но в следующем году будем брать новый кредит на виадук, и этот процент вновь возрастет. Еще мы очень надеемся получить из европейских фондов 7 миллионов, чтобы реализовать проект Музея моторов в крепости. Есть еще два проекта променадов — и на них тоже хотим финансирование получить. Но это все в перспективе. Что касается инвестиций, конечно, мы хотели бы привлечь инвесторов и на наш злосчастный аэропорт, о котором уже не знаю сколько лет говорится. Это больной вопрос.

(О проблемах, связанных с аэропортом, разговор был более подробный, но об этом - в следующих публикациях).

- Накануне столетия Латвии появилось множество проектов, рассказывающих, чем мы, как страна, богаты. И один из них — о самых красивых местах и природных пейзажах Латвии. В число самых-самых претендуют войти и красоты Даугавпилса. Скажите, а у Вас в Даугавпилсе есть свои любимые места?

- Такое место у меня есть… И оно называется — весь Даугавпилс!..

- Это очень дипломатичный ответ. А если конкретнее?..

- А если серьезно… В Даугавпилсе очень много красивых мест. Но больше всего мне нравится все, что на берегу Даугавы, и не только в Даугавпилсе. И на в городе — если на дамбе постоять, когда салют проходит, очень красивый отсюда вид. И всегда мы создавали в городе много новых красивых мест — вот была, например, бензозаправка «Сталкер»…

- Да! Ее как раз моя коллега Виктория Пушкеле по пути в Даугавпилс вспоминала — детям это место очень нравилось, молодожены фотографироваться туда приезжали…

- Понятно, что за полтора месяца мы ничего не успели создать, но идеи есть, в том числе хотим восстановить и этот уголок. Хотелось бы, но пока это территория частная. Признаюсь, как только сел в это кресло, поинтересовался, кому сейчас эта территория принадлежит. Планы есть, но удастся ли их осуществить, я пока не знаю.

- Все знают, что Вы играете в хоккей. А как еще отдыхаете, где проводите свободное время?.. Где Вы где были, например, вчера, в воскресенье, что в выходные делали?

- Признаюсь честно — вкалывал парке у себя... До сих пор спина болит! Камни, восстановление дорожек и все остальное… Сейчас ведь темнее рано, до пяти работаешь, так что только и есть два дня…

- В парке у себя — это где?

- Это в Науене, под Даугавпилсом, парк «Сталкер» на берегу Даугавы. Девять лет назад мы приобрели его, сейчас восстанавливаем. Советую вам съездить, посмотреть, когда летом приедете. Еще плюс хоккей. Игры какие-то… В выходные у нас были два значимых футбольных матча, болели за своих.

- Выиграли ваши?

- Выиграли!.. Попала в высшую лигу одна наша команда, со второй пока не ясно, посмотрим.

(Накануне нашей встречи «Даугавпилс» на своем поле со счетом 4:0 обыграл команду «Гробиняс», обеспечив себе бронзовые медали латвийского чемпионата. - Т.О.).

Народ - безмолствует?..

- Много было скандалов в борьбе за кресло мэра Даугавпилса. А чувствуете ли Вы поддержку со стороны горожан? Смена власти в Даугавпилсе и перевороты в думе стали привычным делом. Но именно Вас в конце лета назвали предателем, обвинив в распаде коалиции и последовавшей отставкой Элксниньша, занимавшего кресло председателя городской думы после выборов…

- Предателем меня назвало «Согласие». Мягко говоря, это некорректно. Ведь это они нас попросили уйти, а когда тебе указывают на дверь, любой ответит… Подберу мягкое определение: некорректно они поступили, обвинив нас в том, что мы их предали. Мы сегодня готовы сотрудничать со всеми, и заявили об этом на первой пресс-конференции.

Мне бы хотелось стабильности, хотели как можно меньше грязи, которой было много в предвыборной компании. Мы сейчас хотим стабилизировать ситуацию, и отчасти нам это уже удалось.

- И последний вопрос. Господин Эйгим, Вы твердо намерены проработать отпущенный Вам срок и у Вас нет планов на ближайших выборах балотироваться в Сейм?

- То, что я не буду баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, это точно, я намерен оставаться депутатом и отработаю здесь четыре года.

Сколько я отработаю руководителем самоуправления — об этом знает только один Бог… И это не зависит даже от того, сколько мы сделаем хороших дел. Это — вопрос политический, зависит он от всех пятнадцати депутатов. Можно сделать много — и не остаться председателем думы, а можно, ничего не сделать — и остаться. Это политика.

- Но в данный момент Вы верите в то, что конструктивное сотрудничество депутатов Даугавпилсской городской думы в сложившейся ситуации возможно?

- Мы с самого начала говорили, что готовы работать со всеми. И по-прежнему готовы работать конструктивно, в том числе с оппозицией. Вопрос, готовы ли они.

- Спасибо. Удачи вам. А мы спустя время посмотрим, что из ваших планов и намерений получится.

Вместо послесловия

Еще мы задавали мэру простые, житейские вопросы. Например, о том, как относятся к нему горожане, и бросают ли на улице, в лицо, обвинения в предательстве?.. Что скажете, госопдин Эйгим?..

- Ни разу не слышал, чтобы кто-то на улице мне что-то такое сказал. Нашим горожанам абсолютно все равно кто в этом кабинете находится — Эйгим, Лачплесис, Элксниньш… Работайте, делайте на благо горожан, не болтайте языком, не устраивайте на пять часов заседания думы, где вы только языком чешите…

А сделайте то, о чем я сегодня уже говорил. Первое — рабочие места. Второе — верните нам детей, которые уехали за границу, сдайте жилье, облагородьте город и сделайте еще многое другое. А кто именно это сделает из пятнадцати депутатов думы — людям все равно. Может быть это я буду делать во главе думы, может быть кто-то другой. И повторю: я отношусь к такой категории людей, что чем больше про меня пишут плохо — тем больше я буду работать.

Про упреки в «предательстве» на очень конкретном примере рассказала и Ольга Птекевич, ныне - помощник Рихарда Эйгима. Подчеркнула: риторику про «предательство» охотно повторяют избиратели «Согласия».