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В четверг ожидаются дождь и туман

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В четверг на большей части территории страны пройдут дожди, ожидается и туман, сообщает агентство ЛЕТА.

С вечера среды по утро четверга местами в Видземе и Латгале могут обледенеть дороги, ночью в восточных районах пройдет небольшой снег.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +6..+11 градусов, на востоке страны - -1..+4 градуса.

В Риге ожидается дождливая погода. Будет дуть слабый ветер, а столбик температура воздуха составит +6..+9 градусов.

На востоке Латвии уже образовался трехсантиметровый снежный покров, который местами сохранится и в четверг.

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