Дворец культуры ВЭФ откроют уже совсем скоро. В программе - концерты

С 17-го по 20 ноября после масштабных работ по восстановлению Дворец культуры ВЭФ откроет свои двери, чтобы все желающие могли осмотреть отремонтированное здание и принять участие в праздничной программе мероприятий. Концерты, выставки, экскурсии, кинопоказы и выступления коллективов Дворца культуры ВЭФ позволят посетителям осмотреть новые помещения, оценить модернизированную акустику концертного зала, а также познакомиться с историей Дворца культуры ВЭФ и процессом восстановления здания.

В ходе реконструкции дворца улучшена функциональность помещений, модернизированы акустика и оснащение, оборудована современная студия звукозаписи и модернизирован музей истории Дворца культуры ВЭФ.

Вечером 17 ноября в рамках фестиваля «Рига сияет» первым освещение зажжется на фасаде Дворца культуры ВЭФ, а 18 ноября в 15.00 в Большом зале дворца культуры всех желающих приглашают на концерт «Латвия – твоя и моя», посвященный 99-летней годовщине со дня провозглашения Латвийской республики. На концерте выступят оперный симфонический оркестр под управлением дирижера Нормундса Вайциса, солисты Янис Апейнис, Раймондс Браманис, Сонора Вайце, Илона Багеле, Даумантс Калниньш и Интарс Бусулис.

19 ноября в 19.00 оркестр «Рига», группа Framest, актеры и солисты Дита Луриня-Эглиена, Илона Багеле, Даумантс Калниньш, Мартиньш Бруверис и Эгилс Мелбардис в Большом зале дадут концерт «Я хочу твою фотографию» («Es gribu Tavu foto»).

20 ноября в 14.00 в Большом зале на концерте «На качелях» («Šūpolēs») выступят детские коллективы Дворца культуры ВЭФ «Momo», «Poppy», «Jaunība», «Zelta sietiņš» и «Ritms». В свою очередь в 18.00 на концерте «И снова дома» («Atkal mājās») выступят танцевальные коллективы, которые когда-то зародились в ансамбле народного танца Дворца культуры ВЭФ «Rotaļa».

Вход на все мероприятия бесплатный. На концерт «Латвия – твоя и моя» бесплатные пригласительные можно получить, начиная с 8 ноября в Доме конгрессов (ул. Кр. Валдемара, 5) с 10.00 до 18.00.

На концерт «Я хочу твою фотографию» вход тоже по бесплатным пригласительным, которые с 13-го по 16 ноября можно получить на бульв. Кронвальда, 8 с 12.00 до 14.00.