Укреплять безопасность в Латвию прибыло подразделение ВВС США

В рамках операции «Atlantic Resolve» сегодня в Рижский аэропорт прибыли вертолеты «Black Hawk» ВВС США, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках этой операции в Латвию прибыли также более 60 военнослужащих 3-го батальона 227-й авиаполка 1-й воздушной кавалерийской бригады США.

С пятью вертолетами «Black Hawk» они будут выполнять служебные обязанности на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в Лиелварде,

сменив военнослужащих подразделения «Феникс» 3-го авиабатальона общей поддержки 10-й авиабригады США, дислоцированных в Латвии с марта.

Военнослужащие 3-го батальона 227-й авиаполка будут находиться в Латвии девять месяцев. Они будут тренироваться вместе с военнослужащими НВС и боевой группы НАТО, участвовать в международных военных учениях.

Цель операции «Atlantic Resolve» - подтвердить непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в Балтийских странах и Польше.