Представляют собой угрозу, не могут работать: Латвийские СМИ о беженцах

В латвийских СМИ в связи с беженцами преобладает тема затруднения и описываются в основном создаваемые беженцами проблемы и бремя для государства и учреждений, которые следовало бы устранить. Таков вывод исследования об отражении темы миграции в СМИ в Латвии, выполненного на кафедре коммуникационных исследований Рижского университета Страдиньша.

В ходе проводившегося с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года исследования было проанализировано 860 публикаций в 12 крупнейших в Латвии СМИ.

Исследование показало, что темы, источники информации, места публикации свидетельствуют, что в СМИ доминирует политическая повестка дня, отслеживается процесс формирования миграционной политики, но сами беженцы не были важными источниками информации. Ищущие убежища рассматриваются как группа, а не как отдельные индивидуумы со своими судьбами и историями.

В 45% новостных материалов для обозначения мигрантов использовано слово «беженец», в 21% - «ищущий убежища», в 10% - «иммигрант».

В 47% случаев отношение к миграции было нейтральным, в 32% - отрицательным, в 11% - положительным, в 4% - ироничным.

В 27% случаев в связи с беженцами в СМИ доминирует тема затруднения. Почти половина претензий во всех СМИ связана с экономическими соображениями. Часто высказывается мнение, что беженцы не могут включиться в латвийскую экономику в качестве рабочей силы. В 215 случаев основанием против приема беженцев названо то, что они представляют собой угрозу.

Исследование проведено в рамках проекта фонда убежища, миграции и интеграции ЕС «Интеграция граждан третьих стран в Латвии: профессиональная возможность для развития ответственной, многообразной и качественной журналистики в латвийских национальных и региональных СМИ».