С Картой рижанина теперь скидки на медицинские услуги и автосервис

Обладатели Карты рижанина со скидкой смогут рассчитываться за услуги предприятий SMP Doktorāts, MB STAR Baltic, NH Valodu un IT mācību centrs, а также покупать билеты на серии концертов Art Of RigaJazz.

Впредь пользователи Карты рижанина, зарегистрировав карту электронно, получат скидку в размере 10–15% на медицинские услуги фирмы SMP Doktorāts, скидку 25% – на услуги автосервиса MB STAR Baltic, скидку 25% – на курсы английского языка, и скидку 20% – на компьютерные курсы фирмы NH Valodu un IT mācību centrs, а также возможность приобрести со скидкой 15% два билета на серию концертов Art Of Riga Jazz, который пройдет в рамках фестиваля Rīgas Ritmi.

О других скидках, доступных пользователям Карты рижанина, можно узнать на сайте www.ridziniekakarte.lv

Информируем, что любая компания имеет возможность стать партнером по сотрудничеству и предлагать скидку на услуги своей компании пользователям Карты рижанина. Свои предложения можно сделать на сайте Карты рижанина в разделе «Партнеры».

Для получения Карты рижанина, лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность в столице.

Заявки принимаются электронно на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе «Билеты», затем «Виды э-талона» и далее «Карта рижанина». Также карту можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.