Как правильно исполнять гимн Латвии не знают даже эксперты

Созванный в среду Латвийской академией наук консилиум, обсудив практику исполнения государственного гимна Латвии, так и не пришел к единому мнению фактически ни по одному из пяти рассматривавшихся вопросов, за исключением того, что гимн является символом государства, к которому следует относиться с должным уважением, пишет Neatkarigа.