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Как правильно исполнять гимн Латвии не знают даже эксперты

LETA
Сборная Латвии по хоккею | Фото: Sintija Zandersone/LETA

Созванный в среду Латвийской академией наук консилиум, обсудив практику исполнения государственного гимна Латвии, так и не пришел к единому мнению фактически ни по одному из пяти рассматривавшихся вопросов, за исключением того, что гимн является символом государства, к которому следует относиться с должным уважением, пишет Neatkarigа.

Вопрос о практике исполнения государственного гимна «Боже, благослови Латвию!» на консилиум вынес дирижер Эдгар Рачевскис.

Он заявил, что прозвучало недовольство исполнением гимна на многих общественных мероприятиях.

Возражения вызывает в основном исполнение гимна на спортивных мероприятиях и церемониях награждения их победителей.

Исполняющие гимн солисты нередко меняют задуманное его автором Бауманисом Карлисом звучание на современную аранжировку, исполняют его без предусмотренных повторов, заключили участвовавшие в консилиуме эксперты.

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