Как правильно исполнять гимн Латвии не знают даже эксперты

Созванный в среду Латвийской академией наук консилиум, обсудив практику исполнения государственного гимна Латвии, так и не пришел к единому мнению фактически ни по одному из пяти рассматривавшихся вопросов, за исключением того, что гимн является символом государства, к которому следует относиться с должным уважением, пишет Neatkarigа.
Вопрос о практике исполнения государственного гимна «Боже, благослови Латвию!» на консилиум вынес дирижер Эдгар Рачевскис.
Он заявил, что прозвучало недовольство исполнением гимна на многих общественных мероприятиях.
Возражения вызывает в основном исполнение гимна на спортивных мероприятиях и церемониях награждения их победителей.
Исполняющие гимн солисты нередко меняют задуманное его автором Бауманисом Карлисом звучание на современную аранжировку, исполняют его без предусмотренных повторов, заключили участвовавшие в консилиуме эксперты.