Заболеваемость гепатитом А в Латвии выросла в пять раз

В Латвии гепатитом А в год болеют в среднем 12 человек , но в этом году заболеваемость значительно возросла - за неполные 10 месяцев зарегистрировано 57 случаев инфицирования «желтухой», пишет Neatkarīgа.

Как сообщил директор департамента инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевощиков, в 17 случаях пациенты заразились во время путешествий, в 11 из них - в странах ЕС, в двух - в России, по одному - в Узбекистане, Индии и Казахстане, еще в одном - либо в России, либо в одной из стран ЕС.

В этом году зарегистрировано девять групповых случаев заболевания гепатитом А дома, в рамках одной семьи.