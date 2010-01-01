Морозы до минус 10 градусов и метель: фенолог рассказал, каким будет ноябрь

Ноябрь начнется с мокрого снега, но уже с середины месяца станет холоднее. Также стоит ждать сильных заморозков, прогнозирует фенолог Вилис Букш.

Букш рассказал, что знаки в природе показывают на то, что зима не начнется внезапно, а осень медленными темпами перейдет в более холодный цикл.

В первой половине ноября, следует ждать сильных осадков. Дождь, туман, во многих местах мокрый снег. Если в первые дни месяца на востоке Латвии будет небольшой мороз, то позднее погода станет чуть более теплой.

К середине месяца в Латвию постепенно «придет» зима. В этот период осадки будут временными, но во многих местах страны пойдет снег - прогнозирует Букш.

Также усилится ветер, возможна и метель. На дороге ожидается гололед.

На востоке страны температура ночью может упасть до минус 10 градусов.