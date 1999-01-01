В Латвии может быть три ежедневные газеты на русском языке, но их нет

На рынке ежедневных печатных изданий, выходящих на русском языке, осталась одна газета - «Сегодня». Однако, как показывают данные исследования, проведенного агентством ЛЕТА, число жителей Латвии, идентифицирующих себя как русские, позволяет выпускать до трех ежедневных газет. Вопрос лишь в том, смогут ли они быть одновременно «и вкусными, и полезными» для читателей, избалованных скоростью передачи информации в интернете.

Ограничение как благо

Одним из объяснений, почему на довольно маленьком рынке было так много ежедневных газет на русском языке, может быть закон «О радио и телевидении», принятый в 1995 году. Пятый пункт 19-й статьи этого закона гласил, что в вещательной организации объем эфирного времени на иностранных языках не должен превышать 30% общего объема эфирного времени в течение месяца. Затем эта статья несколько раз менялась, и в 1998 году доля программ на иностранных языках, созданных вещательной организацией, ограничивалась 25% от общего объема вещания за 24 часа. Ограничения не распространялись на печатные издания и зарождавшиеся интернет-порталы, которые были единственным источником информации на русском языке о происходящем в стране.

Ситуация резко изменилась в 2003 году, когда Конституционный суд удовлетворил иск 24 депутатов Сейма, требовавших оценить соответствие пятого пункта 19-й статьи закон «О радио и телевидении» Конституции ЛР и некоторым европейским актам. Заявители отмечали, что законодательная норма ограничивает право создавать частные организации, заниматься вещанием программ на языках национальных меньшинств. По их мнению, это является дискриминацией личных прав по языковому признаку и таким образом существенно ограничивается право получать и распространять информацию на языках национальных меньшинств. Конституционный суд признал норму недемократичной и утратившей силу. Соответствующие поправки к закону «О радио и телевидении», отменявшие ограничение на вещание на иностранных языках, вступили в силу в декабре 2004 года.

Но до этого, благодаря ограничению на долю вещания на нелатышском языке на радио и телевидении, для печатных изданий на русском в Латвии был практически рай на земле.

В независимость, обретенную в 1990 году, медийный рынок вступил с тремя ежедневными газетами на русском языке, которые выпускались местными редакциями, а не «из Москвы». Из советского газетного наследия в стране остались «Советская Латвии» (печатное издание Коммунистической партии СССР), «Советская молодежь» (печатное издание комсомольской организации) и «Ригас балсс» (вечерняя городская газета, издававшаяся на латышском и русском языках).

«Советская молодежь»

Первый номер газеты «Советская молодежь» вышел 28 марта 1945 года. В конце 80-х годов «Советская молодежь» (или «Молодежка», как ее называли читатели и сами сотрудники газеты) была невероятно популярной, ее выписывали на территории всего СССР.

В 1989 году тираж газеты составлял около одного миллиона экземпляров. Команда блестящих журналистов и редакторов делала газету живой, смелой, дерзкой.

Летом 1988 года «Советская молодежь» единственная из всех советских газет опубликовала интервью с тогда оппозиционным политиком Борисом Ельциным, ставшим впоследствии президентом России. Она же печатала оперативные репортажи о кровавых событиях в Баку и Тбилиси. В 1989-м в газете вышел цикл сенсационных публикаций журналиста Павла Мухортова «М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят» о контактах с внеземными цивилизациями. Эти статьи произвели эффект разорвавшейся бомбы. С публикаций делались ксерокопии, которые расходились по рукам, их давали почитать только «на одну ночь» или даже продавали по цене, в разы превышающей стоимость любой газеты. Люди с замиранием сердца читали про выходы в параллельные миры, голограммы на стенах палаток уфологов и черных гуманоидов, которые проламывали себе путь напрямик сквозь кусты. Все это якобы происходило в аномальной зоне в районе села Молёбка Кишертского района Пермской области.

К началу 90-х «Советская молодежь» была брендом всесоюзного значения. Можно сказать, что все газеты на русском языке, выходившие впоследствии в Латвии, пытались следовать традициям, заложенным редакцией «Молодежки». Однако родоначальница традиций проверки рыночной экономикой выдержать не смогла. Затяжные конфликты между владельцами газеты (издателем выступало OOO «Avizes SM redakcija», учредителем которого были сотрудники редакции) привели к тому, что «Советская молодежь» сначала превратилась в «СМ», затем оказалась на грани финансового краха. Издательский дом «Fenster» пробовал ее реанимировать, заключив с «СМ» договор сроком на один месяц, но так как ее издание было связано с большими расходами и приносило убытки, ее выпуск был прекращен. Вместо «СМ» в 1999 году начала выпускать газету «Вести сегодня».

«Панорама Латвии»

Еще одной газетой, имевшей советские корни, была «Панорама Латвии» (бывшая «Советская Латвия»), которую в основном читали вышедшие на пенсию работники милиции. Однако благодаря четкой редакционной политике, направленной на повседневные нужды людей, не знающих латышского языка и не участвующих в политических процессах, «Панораме Латвии» удалось стать востребованной и добиться стабильного тиража.

Еще в 2000 году она оставалась самой популярной из выходящих в Латвии газет на русском языке и имела наибольшее число подписчиков, опережая существовавшие тогда издания «Бизнес&Балтия», «Час», «Вести сегодня», «Республика».

Но уже осенью 2001 года стало известно, что издатель газеты - АО «Latvijas Panorama» - ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы стать новыми владельцами издания. По данным «Firmas.lv», на тот момент акции AО «Latvijas Panorama» принадлежали САО «Balva», ООО «Votum», тогдашнему главному редактору Владимиру Фарберу, Валентине Белоконь, И. Берзине-Лаце. Газете, у которой были большие долги перед АО «Preses Nams», АО «Balva» и типографией, пыталась помочь партия «Равноправие» во главе с ее лидером Татьяной Жданок (сейчас депутат Европарламента). Но история закончилась лишь скандалом и выяснением отношений между «Равноправием» и Партией народного согласия, а «Панорама Латвии» закрылась в феврале 2003 года. АО «Latvijas Panorama» было ликвидировано в 2006 году.

«Вечерняя Рига»

Еще одна наследница советской эпохи - вечерняя газета «Ригас Балсс». Первый номер газеты вышел 1 октября 1957 года и обращение газеты к читателям начиналось такими словами: «Добрый вечер, рижане! Давайте познакомимся. Меня зовут «Ригас Балсс». Выходить я буду шесть раз в неделю на латышском и русском языках, примерно в таком же виде, как сегодня, получать меня вы сможете вечером». Будучи городским изданием, она отличалась от партийных газет, находившихся под прессом властей. Главному редактору Валде Крумине удалось сохранить газету, и выходила она на двух языках. Но в октябре 2001 года на рынке русской прессы появился новый, хотя и очень известный и профессиональный игрок - АО «Preses nams», специализирующееся на издании латышской прессы. Владельцы решили прекратить выпуск переводной вечерней газеты «Ригас Балсс», а вместо нее стала выходить оригинальная (в смысле - непереводная) русская газета «Вечерняя Рига». Газета выходила с 4 октября 2001 года по 13 марта 2004 года.

«Бизнес&Балтия»

Из новых газет на русском языке, не имевших советского бэкграунда, первым на рынке в 1990 году появилось издание «Дело», ориентированное на предпринимателей. На его базе в 1991-м начала издаваться ставшая впоследствии легендарной ежедневная газета «Бизнес&Балтия».

В 90-е годы тираж газеты составлял 10-15 тысяч, и среди ее читателей был самый высокий среди русских изданий процент латышей.

Основал газету Владимир Гуров, выпускник Рижского института инженеров гражданской авиации, преподаватель в ряде латвийских вузов. С 1991 по 1997 гг. Гуров являлся главным редактором и совладельцем газеты "Бизнес&Балтия". Был президентом "Bizness & Baltija Media Group" ("Бизнес&Балтия", газета "Бизнес&Балтия" и "7 пятниц"). Ему принадлежали также доли капитала ООО "Криеву радио Рига" и ООО "Русское Радио Балтия". В 2002 году "Бизнес & Балтия" привлекла стратегического партнера, который должен был представлять интересы компании в работе с инвесторами - АО "Baltikums Bankas Grupa" ("Baltikums"). Член правления "Baltikums" и председатель совета АО "Komercbanka Baltikums" Александр Пешков говорил тогда, что объемы средств, которые будут привлечены на различные проекты "Бизнес&Балтия", могут превысить один миллион латов (около 1,4 млн евро). Впрочем, гладко вышло только на словах, поскольку в том же году Гуров оставил пост главного редактора газеты, а единственным владельцем акций АО "Masu mediju centrs "Bizness & Baltija" вместо семьи Гурова стала зарегистрированная в американском штате Делавэр компания North America Finance L.L.C., связанная с "Baltikums". Гуров несколько раз менял места работы, в том числе сотрудничал c ИД "Fenster". В 2008 году Владимир Гуров погиб в ДТП, врезавшись на своей машине в опору Южного моста.

Чехарда со сменой главных редакторов, тот факт, что для «Baltikums» издание газеты было непрофильным бизнесом, неоднократные попытки продать газету, кризис 2008-2009 гг. сделали свое дело. В 2013 году «Бизнес&Балтия» перешла издательскому дому «Вести». К тому времени реальный тираж газеты едва ли дотягивал до одной тысячи экземпляров. В августе 2014 года вышел последний номер газеты. Закрытие печатной версии объяснялось оптимизацией финансовых расходов, но должна была остаться электронная версия издания.

Русская версия газеты «Diena»

Русская версия газеты «Diena», основанной в 1990 году и верной западному стилю подачи новостей, была задумана с тем, чтобы русский читатель мог знакомиться с латышским информационным полем. Это была именно переводная, а не адаптированная под русского читателя газета. Русскоязычная версия выходила тиражом около 10 тыс. экземпляров.

Попытка превратить русскоязычной версии «Диены» в крупнейшую газету на русском языке в Латвии, поддерживающую реформы, не увенчалась успехом, и в 1999 году ее выпуск был прекращен.

В том же году между АО «Diena» и «Petits» шли переговоры о перспективах реорганизации газеты «Новый день». Предполагалось, что «Новый день» будет выходить до конца 1999 года по-старому, а с 2000 года, согласно договору, по средам в качестве постоянного приложения к газете «Час» будет издаваться приложение «В Сейме и Кабинете министров». «Час» получает также эксклюзивное право на публикацию материалов авторов газеты «Dienа». Проект был призван способствовать повышению качества СМИ, ориентированных на русскоговорящую аудитории, а также развитию и консолидации рынка газет на русском языке. Однако и он успехом не увенчался.

«Час»

В 1997 году на рынке русской прессы в Латвии появился агрессивный новичок - газета «Час». Выпускал ее издательский дом «Petits». Костяк редакции был сформирован из нескольких десятков сотрудников бывшей «Молодежки», в том числе ее главного редактора Александра Блинова. Газета «Час» позиционировала себя как издание для русскоговорящих жителей, которые успешно интегрировались в новую жизнь в новой Латвии.

В конце 90-х годов «Час» был одним из самых влиятельных печатных изданий в Латвии, выходивших тиражом около 20 тыс. экземпляров, а издательский дом «Petits», которому она принадлежала, был крупнейшим во всех трех балтийских республиках.

Руководил им бывший журналист газеты «Советская молодежь» Алексей Шейнин, сумевший стать состоятельным и влиятельным в Латвии человеком, но кризис не пощадил никого. Шейнин предпринимал отчаянные попытки спасти положение: вел переговоры о продаже бизнеса; о слиянии «Часа» и «Телеграфа», примыкал к движению предпринимателей «За лучшую Латвию», чтобы попасть в Сейм на выборах 2010 года, однако ни один из вариантов не сработал. В результате в июне 2011 года собственником 87% долей капитала ИД «Petits» стал украинский Легбанк. За ним стояли латвийские бизнесмены Артур Ересько, Виктор Лауцис, Сергей Барановский, Юрий Степанов, Олег Назарин, которые ранее были связаны с «Ogres komercbanka» (ликвидирован в начале 2007 года). Вскоре наряду с именем Артура Ересько в качестве настоящих владельцев ИД «Petits» стали упоминать российского сенатора и миллиардера Андрея Молчанова, а также бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Эдуарда Янакова. По данным журнала «Forbes», состояние Молчанова в 2017 году оценивалось в 1,3 млрд долларов. Эдуард Янаков - крупный бизнесмен, возглавлявший компании «Амурский уголь», «Русский уголь», «Русскую горнорудную компанию».

В конце 2011 года Шейнин прекратил работать в издательском доме. 7 декабря 2012 года вышел последний номер газеты «Час» как самостоятельного издания. Это преподносилось как слияние с «Вести сегодня», но по сути означало ликвидацию.

«Республика»

3 августа 1998 в Латвии вышла новая газета на русском языке «Республика», которая задумывалась как «мост между латышами и русскоязычными», чтобы с ее помощью «сгладить этнические противоречия». Издателем газеты, имевшей ярко выраженную западную ориентацию, была израильская фирма «Media Nordic Group Riga Ltd». Как сообщалось, расходы по подготовке газеты к изданию составили 300 тыс. долларов США, а в целом в первый год существования газеты планировалось в нее вложить около одного миллиона долларов. Возглавила газету команда профессиональных редакторов из Израиля. В первых номерах «Республики» были опубликованы с фактологической и юридической точки зрения грамотные критические материалы о России, но отклика среди читателей они не нашли. И

впоследствии, как не старались старые и новые хозяева газеты предложить качественный продукт, потенциальный читатель газету отверг.

При общем тираже около 6 тыс. экземпляров у газеты было лишь 2 тыс. подписчиков, по этому показателю она занимала одно из последних мест среди русских газет Латвии. Издавало ее в последнее время ООО «Musu investiciju fonds», доли которого принадлежат Вилорию Белоконю, Диане Белоконь (оба связаны с «Baltic International Bank»), Владимиру Комогорцеву и Юрию Шабашову (оба возглавляли фирму «Vudisona terminals»). 21 сентября 2001 года вышел последний номер «Республики» и на ее базе в ноябре того же года запустили новый амбициозный проект - «Телеграф».

«Вести сегодня»

Первый номер газеты «Вести сегодня», которую издательский дом «Fenster» начал издавать вместо «СМ», вышел 26 июля 1999 года. Редакционный коллектив был сформирован из журналистов и сотрудников «СМ». В лучшие времена тираж газеты достигал 35-36 тыс. экземпляров. Впоследствии владелец ИД «Fenster» Андрей Козлов признался, что газета выпускалась благодаря кредитам банка «Parex», общая сумма которых составляла около 400-450 тыс. латов (около 700 тыс. евро). После краха «Parex» в 2008 году издательство лишилось крупного рекламодателя и кредитора. Кризис, рост расходов на типографию и доставку газет, падение доходов, уход лучших сотрудников, падение качества материалов не оставляли выбора его владельцу. В 2012 году газета через цепочку кипрских офшорных компаний сменила хозяев. В результате редакция переехала в здание «Petits», что косвенно свидетельствовало о том, что новым владельцем стали люди из украинского Легбанка, связанные с Молчановым и Янаковым.

С 1 февраля 2017 года газета изменила название на «Сегодня». Сейчас она себя позиционирует как единственную в 28 странах Европейского союза ежедневную газету на русском языке.

В настоящее время, по данным «Firmas.lv», «Сегодня» издает ООО «Media Nams Vesti», зарегистрированное в марте 2016 года. Основной капитал фирмы составляет один евро и единственной ее владелицей является Людмила Калашник - супруга бывшего депутата Госдумы России и миллионера Эдуарда Янакова.

Сам Козлов в 2013 году был избран депутатом в Рижскую думу от объединения «Центр согласия»/«Честь служить Риге». По итогам муниципальных выборов 2017 года он также вошел в состав Рижской думы по этому списку. Сыну Козлова (тоже Андрей Козлов) принадлежит домен «Press.lv» (информационный портал на русском языке). Юридически «Press.lv» принадлежит фирме «Mediaservice», которой владеет бывшая жена депутата Козлова Янина Толкунова.

«Телеграф»

Одной из последних на рынок русской печатной прессы в ноябре 2001 году вошла газета «Телеграф». Ее издателем выступал банкир Валерий Белоконь, который вел дела с тогда еще президентом Банка Латвии Эйнаром Репше, который в 2001 году основал партию «Новое время» и имел большие политические амбиции. В 2002 году Репше возглавил Кабинет министров. «Телеграф», как и до него «Республика», пытался быть газетой для русскоговорящих жителей Латвии, свободно владеющих латышским языком, имеющих хорошее образование, участвующих в политических процессах.

Однако ставка на лояльных власти русских не сыграла - годовые убытки не очень тиражной газеты, по информации «Firmas.lv», составляли от 300 до 500 тыс. евро.

Кризис стал поворотным пунктом в дальнейшей судьбе «Телеграфа», который сменил владельца первым. После того, как слияние «Телеграфа» и «Часа» не состоялось, Валерий Белоконь отдал газету за долги офшорной компании, за которой стоял вентспилский предприниматель Олег Степанов. Степанову газета была нужна как рупор накануне муниципальных выборов 2009 года, чтобы поддержать «Центр согласия», и как средство борьбы со своими главными конкурентами в транзитном бизнесе - мэром Вентспилса Айваром Лембергсом и политиком-предпринимателем Айнаром Шлесерсом. С первой задачей газета справилась, а со второй - нет, и в 2010 году Степанов передал убыточное издание банку «Snoras», принадлежавшему российскому миллиардеру Владимиру Антонову. Говорят, сделка состоялась за двухмесячную зарплату коллективу издательства. Впрочем, на таких же условиях Степанов когда-то приобрел газету у Белоконя. В начале 2012 года владельцами «Телеграфа» стали те же лица из Легбанка, связанные с Андреем Молчановым и Эдуардом Янаковым.

В сухом остатке

Таким образом к 2013 году все ежедневные газеты, выходившие на русском языке в Латвии, были сконцентрированы в одних руках. «Час» и «Бизнес&Балтия» затем ликвидировали. Вместо «Бизнес&Балтии» существует мало кому известный бизнес-портал http://ru.bb.vesti.lv/. «Телеграф» стал журналом, выходящим четыре раза в год, и в рамках подписной кампании на 2018 год предлагается в комплекте с женским журналом «Люблюlife». Осталась единственная ежедневная газета «Сегодня». Такой же ситуация была в 1935 году, когда в Латвии выходила одна газета на русском языке и она тоже называлась «Сегодня», но при этом число русских жителей тогда составляло около 168,3 тысяч, а сейчас 495,5 тысяч.

Как видно из графика «Соотношение числа русских газет и жителей», именно в 2013 году, когда на рынке остались три русские газеты, их число максимально соответствовало числу русских жителей в Латвии. С 2000 по 2013 год, когда выходило от 4 до 6 ежедневных газет на русском, предложение было явно избыточным.

Распространенное мнение о том, что русские газеты в Латвии пали жертвой кризиса 2008-2009 гг. и развития интернета, в статистике подтверждения не находит. Из графика «Средняя аудитория одного номера газеты» (то есть сколько человек в среднем прочитало один номер газеты) следует, что аудитория ежедневных газет начала сокращаться еще в 2005 году, когда о грядущем кризисе никто даже не подозревал. И связано это, вероятнее всего, было и с отменой ограничений на радио- и телевещание на иностранных языках, о чем говорилось выше. Данные графика «Число подписчиков» не коррелируются с данными о средней аудитории, кроме того, они слишком хаотичные, из чего можно сделать вывод, что они не совсем объективные.

Аудитория единственной оставшейся на рынке газеты стремительно сокращается, несмотря на преданность интересам своего читателя, которому не нужна интеграция в латвийское общество, которому чуждо чувство лояльности государству и который в любом случае будет смотреть в сторону большого восточного соседа. Как показывает практика, именно эта концепция с точки зрения бизнеса оказалась самой живучей на рынке русских газет в Латвии. Однако ясно, что газета с ярко выраженной правозащитной направленностью никогда не станет изданием, влияющим на политические процессы в Латвии, но при этом вполне успешно может обслуживать интересы своих стареющих читателей. На графике «Соотношение русских жителей Латвии по возрасту» показано, что пропорционально доля русскоговорящих людей в возрасте от 45 до 69 лет, то есть потенциальных читателей бумажной прессы, год от года увеличивается. Тогда как доля молодых людей в возрасте от 25 до 44 лет, которых считают потенциальными потребителями информации лишь в интернете, уменьшается.

Экскурс в историю ежедневных русских газет хотя и показал полный провал концепций, ориентированных на прозападного русскоговорящего жителя Латвии, не дает ответа на вопрос, а что же нужно сейчас потенциальным покупателям газет? Коммерческий и читательский успех еженедельника «МК-Латвия», дающего информацию прикладного, разъяснительного характера, отчасти может стать подсказкой. Информация давно перестала быть дефицитом, напротив, ее слишком много, зачастую она так противоречива, что людям требуется грамотный и знающий гид по широким информационным просторам.