«Я не имела права лишить жизни убийцу близкого мне человека»

В октябре исполнилось шесть лет, как в Латвии отменена смертная казнь, однако до сих пор многие латвийцы выступают за ее применение. Конечно, страсти по этому вопросу сейчас поутихли, однако последние совершенные в Европе и США теракты, а также скандалы с педофилами заставляют вновь задуматься о месте судьбоносной запятой в классической фразе «казнить нельзя помиловать».

13 октября 2011 года Латвия приняла Закон о ратификации протокола Nr.13 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающего отмену смертной казни при всех обстоятельствах.Напомним, что ратификация этого протокола была одним из условий вступления Латвии в ЕС. Кроме того, 10 октября отмечался Всемирный день против применения этой высшей меры наказания. Так что прошедший месяц был в этом плане во многом знаменательным для Латвии.

Здесь следует отметить, что две последних смертных казни в Латвии были совершены в январе 1996 года,а из всех бывших Советских республик она сохранилась лишь в Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал как-то в ответ на критику международных организаций, что

отменит смертную казнь после того, как это сделают США,

в которых эта мера наказания применяется. Высшей мерой наказания в Белоруссии является расстрел.

Всего на данный момент

58 стран сохраняют смертную казнь в рамках закона.

98 отменили этот вид наказания.

7 отменили только за общеуголовные преступления.

35 не применяют ее на практике.

Белоруссия остается также единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь на практике. В странах Америки - США. Остальные страны расположены в Африке и Азии - Афганистан, Вьетнам, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Китай, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Япония, Палестина, Тайвань, Египет, Сомали, Судан, Экваториальная Гвинея.

Death sentences and executions 2007-2016

«За» и «против» на весах Фемиды

Сторонники аболиционистского движения выступают против смертной казни во всех случаях без исключения, независимо от характера преступления, характеристик преступника и способа, которым государство лишает жизни осужденного. Смертную казнь они расценивают как крайнюю форму лишения человека его прав – через умышленное лишение жизни государством. «Это жестокое, антигуманное и унижающее человеческое достоинство наказание. Смертная казнь нарушает право на жизнь, провозглашенное во Всемирной декларации прав человека», -считают они.

Но это все пафос. Если же посмотреть с чисто человеческой точки зрения и вспомнить бурлившие накануне принятия Латвией Закона о ратификации протокола об отмене смертной казни, то точки зрения высказывались примерно следующие.

По мнению противников смертной казни:



- смертная казнь - это преднамеренное убийство во имя закона, возможная судебная ошибка становится непоправимой, нет доказательств того, что смертная казнь способствует снижению уровня преступности, смертная казнь сводит на нет принцип, согласно которому наказание применяется с целью исправить преступника, ожидание наказания является психической пыткой для осужденного и заставляет страдать должностных лиц, причастных к исполнению смертного приговора.



Сторонники смертной казни считают, что:



- это эффективное превентивное средство в борьбе с преступностью, устраняет возможность совершить повторное преступление, смертная казнь наиболее полно отражает принцип искупления вины, смертную казнь поддерживает общественное мнение, пожизненное заключение в одиночной камере не менее жестоко, чем смертная казнь.

На организованной в 1998 году Латвийской ассоциацией Организации Объединенных Наций конференции на тему «Смертная казнь, безопасность общества и индивида», которая проходила в далеком 1998 году, высказывались разные и, разумеется, противоположные точки зрения. Тогда на страницах «Диены» Неллия Лочмеле привела некоторые из них:

«Одно убийство уже произошло, и мы не можем допустить, чтобы произошло еще одно», - процитировала на конференции слова жены одного из убитых канадских полицейских представительница Amnesty International Йоханна Странда.

Противники такой позиции считают, что убийцы подобны зверям - они нарушили права человека-жертвы и поэтому заслужили, чтобы с ними поступили таким же образом.

«Пожалуй, и права человека надо заработать - не слишком ли легко мы раздаем их

тем, кто сам ничего не сделал для того, чтобы получить образование и стать человеком», - сказала на конференции философ Майя Куле.

Поддержат ли отмену смертной казни? Наиболее обширная и серьезная дискуссия на тему отмены смертной

На этой же конференции - генеральный прокурор ЛР Янис Скрастиньш, указали, что право на жизнь - не основная проблема смертной казни, поскольку убийство допускается и при аресте (когда следственная ошибка гораздо более возможна, чем в суде), или же в случаях, когда заключенные совершают побег (в таком случае может быть застрелен человек, за деяния которого смертная казнь не предусмотрена и который даже еще не осужден). Многие участники конференции отметили, что смертная казнь - это крайнее проявление государственного насилия.

Как сказала тогда философ Майя Куле, "Либералы Европы боялись и большевиков, и насилия. Либерал хочет быть гуманным, а европейская цивилизация, в продолжение этого либерализма, в следующем столетии

может когда-нибудь захлебнуться, столкнувшись под воздействием миграции рабочей силы с другим пониманием зла и сути человеческой жизни,

и тогда цивилизации волей-неволей придется стать более радикальной».

К тому же Латвия, политическая цель которой вступить в Европейский союз, по словам Куле, в сущности, совсем не является этим европейским либеральным обществом с соответствующим образованием, христианской этикой и моралью «Нам следует более радикально выступить против зла, оставить смертную казнь в качестве принципиального «нет» тотальному злу», - приводит в 1998 году слова философа «Диена».

Интересны результаты опроса общественного мнения, проведенные в том же, 1998 году. Тогда около 65% общества весьма категорично возражали против отмены смертной казни. Кстати, заметим, опыт других стран свидетельствует о том, что отмена смертной казни происходит без учета мнения большей части общества.

Изменилось ли общественное мнение по этому вопросу за почти 20 лет? По данным исследования, проведенного в прошлом году центром SKDS, более трети жителей Латвии хотели бы, чтобы в Латвии в качестве высшей меры наказания снова была смертная казнь.

Утвердительно на вопрос: «Нужно ли в Латвии восстановить смертную казнь в качестве высшей меры наказания?»

утвердительно ответили 37% респондентов.

Из них 22,2 % поддерживают эту позицию частично, а еще 14,4% — полностью.

Против возврата к смертной казни выразили свое мнение 47,3% респондентов.

Как видим, число сторонников смертной казни за это время уменьшилось почти на 30 процентов.

«Наше общество стало более нравственным»



Директор Латвийского Центра по правам человека Анхелита Каменска, в интервью Русскому TVNET отметила, что официальное решение Латвии об отмене смертной казни было несколько запоздалым, поскольку этот вопрос стоял на повестке дня дня довольно давно.

"Во всей Европе смертная казнь отменена, исключение составляет лишь Белоруссия. Кстати, это тоже является одной из причин, почему эту страну не принимают в ЕС. Если говорить о России, то там, насколько я знаю, тоже уже давно не применяется высшая мера наказания.

Почему Латвия отменила смертную казнь? Потому что таково было требование Евросоюза, и если мы принимаем Конвенцию по правам человека, то это автоматически означает, что принимаем продекларированные в ней ценности".

Каменска признает, что периодически общество в любой стране, и в Латвии в том числе, возвращается к вопросу о восстановлении смертной казни. "Обычно, это происходит после каких-либо страшных преступлений, особенно против детей, таких, как массовое убийство в детсадике Гулбене в 1999 году, поэтому эмоции людей понятны, чем, кстати, часто пользуются некоторые политики - популисты, как например, в свое время представитель Нацблока Янис Домбрава.

Да, часто высказывается мнение, что, мол, зачем обществу и родственникам жертв преступлений в том числе содержать за свой счет убийц, тех, кому смертную казнь заменили пожизненным заключением.

Ведь эти немалые деньги можно было пустить на иные цели, те же пособия, например.

За сохранение смертной казни существует немало аргументов. Однако, мне кажется, что мы, жители Латвии, в своем мышлении, своем нравственном развитии сделали небольшой шаг вперед в этом далеко неоднозначном вопросе и

поняли, что отмена высшей меры наказания не снижает уровня преступности",

- отметила директор Латвийского Центра по правам человека.

Буквально через 10 минут после нашего интервью госпожа Каменска перезвонила сама, чтобы сделать одно существенное дополнение.

«Я не имею права отнять еще одну жизнь»

"Пусть ваши читатели не подумают, что, дескать, мне как чиновнице легко рассуждать на эту тему, поскольку меня лично не коснулась смертельная трагедия. Это неправда. Мне сейчас тяжело об этом вспоминать... В 1998 году моя работа была связана с местами заключения и как представитель Латвийского Центра по правам человека я выступала за отмену смертной казни. Был убит мой близкий родственник, у него осталось трое детей. Убийцу удалось поймать. И мне пришлось самой терзаться мучительным вопросом: хочу ли я, чтобы преступника покарали смертной казнью? Это было ужасно, я долго об этом думала.

После долгих размышлений пришла к тяжелому выводу: отнята жизнь человека. Не какого-то незнакомого, а моего близкого.

Но имею ли я право требовать, чтобы отняли еще одну жизнь? И я решила, что нет...".

Поэтому, когда меня, причем нередко, спрашивают: "А Вы сами-то хоть можете прочувствовать, что значить быть родственником убитого человека, я отвечаю: "Да. И, возможно, больше, чем Вы себе представляете", -

На одного заключенного - 35 евро в день



Принимая решение об отмене смертной казни, Латвия следовала принципам гуманизма, - сказала в беседе с Русским TVNET начальник Управления мест заключения, генерал Илона Спуре.

"Убивший кого-то преступник причинил другим людям огромные страдания, но государство

не может взять на себя ответственность убивать человека и руководствоваться принципом "Око за око, зуб за зуб".

Оно делегирует тюремной системе обязательства по работе с этим человеком и его исправлению.

Кончено, в обществе были и будут дискуссии насчет того, насколько целесообразно вкладывать в этих преступников такие денежные ресурсы, ведь

заключение в тюрьму в любой стране является самым дорогим видом наказания.

Мы посчитали, сколько стоит содержание одного заключенного в Латвии. Это - 35 евро в день. В эту сумму входит абсолютно все: от питания заключенного до зарплат сотрудников и содержания тюрем. Если сравнивать с некоторыми другими странами ЕС, то это еще не самая большая сумма, но я считаю, что все равно нам над этим вопросом по затратам нужно задуматься.

Если говорить о тюремной системе в Латвии, то мы сейчас, можно сказать, держим «пробку в бутылке». Страна маленькая, население маленькое. 65 человек, приговоренных к пожизненному заключению (семеро из них пока находятся в статусе подследственных), которые сейчас находятся в латвийских тюрьмах - это, на мой взгляд, большое количество. И что происходит? Мы их просто накапливаем, и накапливаем. Меньше их может стать только естественным путем. Поэтому, с ними нужно работать. Ведь у человека, сидящего десятилетиями, особенно в «одиночке», происходят необратимые психические изменения и тогда,

в будущем, наши тюрьмы могут превратиться в психбольницы.

За последние четыре года мы инициировали в Минюсте различные предложения по изменению в законе, в Кодексе исполнения наказаний и сейчас пытаемся открыть эту «пробку». То есть, если те, кто находятся на высшей ступени исполнения наказания (пожизненное заключение) в течение обязательных 25 лет в тюрьме, проявляют себя положительно, - учатся, работают, занимаются с психологом, не имеют нарушений, то они имеют возможность выйти в «общий поток» и претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). У нас есть «пожизненники» с 1993 года, так что в следующем году могут появиться первые претенденты на рассмотрение дела по УДО. Но отмечу, для этого кандидат должен соответствовать очень многим критериям", - говорит Спуре.

- Скажите, если преступник прежде отсидел в тюрьме 2-3 раза, а сейчас ему, наконец, присудили пожизненное заключение, есть ли смысл с ним работать? Неужели Вы думаете, что его можно перевоспитать?

- Я с Вами, возможно, согласилась бы, что нет никакого смысла таких людей перевоспитывать, если всех взять и обобщить в некую однородную серую массу. Но если мы смотрим на каждого человека индивидуально, то ситуации у всех очень и очень разные. Конечно, мы понимаем, что преступление у этих людей в голове, но мы не знаем, что этому способствовало. Очень у многих из них детства не было как такового, и некоторые даже говорят так:

самое лучшее, что было в моей жизни я получил и почувствовал сейчас, здесь в тюрьме.

Смертная казнь или пожизненное заключение: еще неизвестно, что страшнее

- Мы все время говорили про Европу, приверженность гуманизму и так далее. Но в США, позиционирующих себя как вообще оплот не только демократии, но и гуманизма, в большинстве штатов, как, кстати, и на федеральном уровне тоже смертная казнь сохраняется. Как Вы думаете, почему?

- Мне трудно сказать. Если вернуться к истории, то смертная казнь была самым распространенным методом наказания. Для того, чтобы не только расправиться с преступником, но и запугать остальной народ. Но разве сохранение смертной казни способствует снижению преступности? Ну нет же. Насильников и убийц не становится, к сожалению, меньше.



- Если не хотите, можете не отвечать на этот вопрос. Каково Ваше отношение к смертной казни не как начальника Управления мест заключения, а просто как обычного человека?

- Не дай Бог никому столкнуться с такой бедой, когда от рук убийцы погибает твой близкий человек, родственник. Но, я думаю, что

у меня не поднялась бы рука подписать смертный приговор. Я не считаю себя выше Бога,

он сам «заберет» преступника, когда придет его время.

Другое дело, что этот человек никоим образом не должен потом представлять угрозу для общества, необходимо, чтобы он понес наказание, чтобы страдал за содеянное. И это еще вопрос, что легче, а что страшнее: чтобы тебя лишили жизни сразу

или же приговорили доживать в тюрьме, за решеткой без единой надежды когда-нибудь выйти на волю...





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