Какой будет пенсия в старости? Этот вопрос волнует подавляющее большинство латвийцев

Большинство жителей Латвии (78%) обеспокоено размером своей будущей пенсии. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Norvik Banka.

Больше всего размер пенсии тревожит людей старше 50 лет, которые вскоре достигнут пенсионного возраста. 62% опрошенных жителей в возрасте от 50 до 59 лет заявили, что очень обеспокоены ожидаемым размером пенсии.

При этом только 19% латвийцев информированы о том, что могут получить большую часть накоплений на 2-м пенсионном уровне по истечении шести лет с момента достижения пенсионного возраста.

Как отметил руководитель общества управления инвестициями Norvik Гиртс Вегерис,

хотя в Латвии действует трёхуровневая пенсионная система, степень информированности жителей о принципах её работы очень низкая,

и это подтверждается и результатами опроса Novik Banka,

Отвечая на вопрос о возможности пожизненного пенсионного страхования, которое является альтернативой для получения накопленного на 2-м пенсионном уровне капитала, более половины (56%) жителей отказались прогнозировать, готовы ли они доверить управление накопленным пенсионным капиталом страховой компании и регулярно получать часть накоплений на свой банковский счёт. Причина подобного отношения главным образом заключается в неинформированности о возможностях пожизненного пенсионного страхования.

Согласно результатам опроса, 30% латвийцев готовы обдумать заключение договора пожизненного пенсионного страхования, в свою очередь 14% опрошенных выразили отрицательное отношение к данному вопросу.