Задержан аферист, выманивший у рижан тысячи евро; жертвы уверены, не обошлось без черной магии

Несколько недель назад передача Bez Tabu показывала сюжет, где рассказывала про мужчину, который уже несколько лет промышляет мошеннической деятельностью в различных районах с частными домами, предлагая жителям ремонтные услуги. Как правило, он представляется разными именами, но на самом деле его зовут Дайрис Аболс.

Обычно «мастер» склоняет владельца дома внести предоплату. Так, женщина из Пардаугавы отдала мошеннику 700 евро за смену окон, а мужчина из Юрмалы лишился 1000 евро, за обещания починить крышу. Никто из вышеперечисленных молодого афериста больше не видел.

Как выяснилось позже, мужчина орудует и на сайтах знакомств - втирается в доверие к женщинам и просит одолжить денег, а после - исчезает.

В день, когда передача Bez Tabu показала сюжет об аферисте, он, ничего не подозревая, продолжал свою деятельность и случайно попал в дом к бывшему сотруднику полиции Диане, которой предложил свои услуги по ремонту дымохода.

Диана еще не знала, кем является этот мужчина.

«В первый же день он взял 445 евро! Сказал, что это будет предоплата за материалы и завтра утром он приедет. Утром его телефон был отключен и, конечно, никто так и не приехал. Соседка тоже столкнулась с такой же ситуацией, тогда мы начали вести розыскную деятельность, чтобы определить местоположение этого человека», - рассказывает Диана.

В ходе собственного расследования, Диане удалось выяснить много информации об аферисте, которая привела в шок женщину. Ей не верилось, что такое возможно в нашей маленькой Латвии. Связавшись с пострадавшими, она пришла к выводу, что жертвами такого мошенничества стали и начальник тюрьмы, и бывшие работники полиции, ректоры университетов, профессоры. В общей сложности известно о 100 пострадавших.

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«Мы получали по 20-30 звонков в день от людей, которые столкнулись с этим человеком. Среди жертв много образованных людей... т.е. он к каждому имел свой подход» - уверяет Диана.

Многие выдвигают версию, что для того, чтобы убедить жертву внести предоплату, мошенник использовал магические ритуалы.

«У меня дома он проводил различные ритуалы с водой, втыкал ножи в проемы, якобы от нечистой силы. Говорил, то регулярно ездит к гадалкам, которые ему помогают. Он берет у человека какую-то личную вещь, чтобы «привязать», одурманить...» - рассказывает Диана.

Благодаря активности Дианы, полиции удалось задержать мошенника. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы сроком до трех лет. Мужчина действовал осторожно, заключая договоры на разные имена, но если удастся доказать, что сумма полученная обманным путем превышает 18 000 евро, закон предусматривает более строгое наказание.

Сотрудники полиции призывают отозваться всех, кто пострадал от рук мошенника.

ЗДЕСЬ можно посмотреть сюжет