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Камнепад на ул. Марияс остановят в принудительном порядке

Riga.lv
Фото: Sintija Zandersone / LETA

Многоэтажную развалину на улице Марияс, 6 наконец-то наведут порядок. Как принформировали в Рижской думе, здание начнут приводить укреплять принудительно, а расходы придется возмещать владельцам здания.

В связи с тем, что совладельцы дома по улице Марияс, 6 не выполнили требования принятого 4-го октября решения Рижской думы, департамент имущества Рижской думы начинает принудительное приведение в порядок здания.

Чтобы обеспечить безопасное перемещение пешеходов и транспорта у фасада здания начнется установка строительных лесов.

После технического осмотра и оценки, будут укреплены или демонтированы опасные элементы конструкции.

На следующей неделе будет созвано оперативное собрание учреждений самоуправления, чтобы на месте убедиться о проделанной работе по приведению в порядок деградировавшей собственности.

Все расходы за проведенные работы будут возмещать совладельцы здания – пропорционально частям имущества.

Рижская дума Рига
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