«Высшая степень наглости»: пациентку шокировал счет за вызов семейного

На портале sūdzības.lv недавно появилось сообщение об одном семейном враче, которая за осмотр пожилого пациента на дому и выписку рецепта, выставила счет суммой в 50 евро - пишет портал nra.lv

"Вызвали своего семейного врача домой к пожилому больному человеку. Пенсионер сильно болеет и сам пойти к врачу не может (даже на транспорте), поэтому мы хотели сами пойти в поликлинику за рецептом на лекарства, но оказалось так нельзя и нужно вызывать доктора на дом.

Так вот, за то, что она приедет на вызов домой (в свое рабочее время), сказала, что нужно будет заплатить 30 евро. Дорого, но делать нечего! Приехала. Выписала рецепт. Взяла 50 евро!

Это высшая степень наглости, зная, что едешь к больному человеку, брать такие деньги. Я удивляюсь, как этот врач спит по ночам спокойно", пишет автор.