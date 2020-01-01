Шадурскис со спецслужбами обсудил переход школ на латышский язык обучения

В вопросе о переводе среднего образования на латышский язык министр образования и науки Карлис Шадурскис консультировался со спецслужбами. Об этом он рассказал в интервью интернет-порталу «Delfi».

По его словам, сейчас, когда поднят вопрос о переводе преподавания общеобразовательных предметов на латышский язык, «на свет прожекторов выходят депутат Европаламента Татьяна Жданок и ее соратники», и в этом есть известный риск.

В планируемой реформе

Шадурскис видит несколько сложных проблем, осознает он также внутри- и внешнеполитические вызовы, которые с ней связаны.

О возможных рисках министр консультировался со спецслужбами. «Риски есть», - сказал он, не раскрыв содержание этих консультаций.

Как сообщалось, с 2020/2021 учебного года Минобразования планирует перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык. Соответствующие поправки министерство планирует разработать в сотрудничестве с национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.