«... а неведома зверушка»: в Риге некому лечить экзотического питомца

Недавно в одной из тематических групп социальной сети Facebook, бурную дискуссию вызвал забавный пост, в котором жительница Риги рассказала о своей проблеме. Дело в том, что у нее дома живет весьма необычный питомец, сама хозяйка назвала его «мини пиг», но, как оказалось, для такого экзотического любимца в нашем городе довольно сложно найти ветеринара.

«Народ хэлп:))) Ветеринар,который Глеб,который с Золика не выходит на связь.А у меня порося толи связки растянул, толи что-то с лапой.Короче ковыляет на трех до туалета и ложится обратно.Удивительно, что все ветеринары, учаться на свиньях, а сейчас при слове: «мини пиг» , посылают в Зоопарк.Может,кто посоветует специалиста на дом, лапку посмотреть,мучается животное» - пишет девушка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Многие комментаторы сразу же посоветовали девушке, как действовать в таких случаях. Другие же, очень удивились внушительным размерам свинки.