О чем молчат врачи: какие существуют бесплатные медуслуги, а мы не знаем

Закон о правах пациентов гарантирует латвийцам немало льгот и прав, однако далеко не всегда им об этом рассказывают. К такому выводу пришли журналисты даугавпилсского издания «Сейчас», сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Как рассказала радиостанции журналист газеты Инна Плавока, сегодняшний номер стоило бы почитать всем латвийцам, так как в нем собраны полезные сведения, о которых обычно умалчивают семейные врачи. Например, о возможностях пройти бесплатный медосмотр.

«Мы решили углубиться в тему прав пациентов и нашли очень много интересных вещей, о которых не знали даже журналисты. Я так полагаю, эта информация была недоступна и рядовому жителю.

Почему-то семейные врачи не сообщают нам об этом. Как шутят журналисты в этой статье — наверное, берегут бюджет Министерства здравоохранения.

Однако существует закон о правах пациентов, и мы выделили самые важные факты.

Прежде всего, впечатлила информация (мы, например, об этом не знали в редакции), что один раз в год человек может прийти на бесплатный профилактический осмотр к своему семейному врачу. Вот кому из нас такую информацию давал наш семейный врач?..

[...] Вы имеете право один раз в год, позвонив своему семейному врачу, сообщить, что вы хотите записаться на бесплатный профилактический прием, и тогда этот прием должен быть для вас абсолютно бесплатным, по закону о правах пациентов в Латвии», — указала Плавока.

Журналисты издания также выяснили, что у суммы пациентских взносов есть потолок. Сумма немаленькая, однако, как отмечает Плавока, пациентам с серьезными заболеваниями и большими тратами на медицинские услуги о ней необходимо знать.

«После того, как человек в течение года уплатил в сумме 569 евро 15 евроцентов, он получает в Национальной службе здравоохранения освобождение от уплаты этих взносов до конца года.

Поэтому сохраняйте все свои чеки на медицинские услуги. Это касается не только семейных врачей, а всех медицинских услуг, которые человек получает в течение года»,

— пояснила журналист.

Кроме того, не всем, вероятно, известно о возможности значительно сократить время ожидания медицинских услуг.

«Не секрет, что в нашей стране большие очереди на определенные медицинские услуги, на самые востребованные обследования. Однако мало кто знает, что на сайте Национальной службе здравоохранения в специальном разделе rindapiearsta.lv обобщены данные обо всех медучреждениях страны. Они разбиты по регионам, где можно пройти те или иные обследования.

Например, в нашей Даугавпилсской региональной больнице для того, чтобы попасть на электромиографию нужно ждать в среднем 102 дня, а в стационаре Гайльэзерс в Риге — всего 39 дней. Время ожидания УЗИ, например, в нашей городской поликлинике тоже составляет 102 дня, а в поликлинике по адресу ул. Алияс 96 — всего 30. Эта информация необходима, когда мы ищем какую-то определенную медицинскую услугу. Нужно зайти на сайт и посмотреть, где она доступнее», — рассказала Плавока.

В ходе исследования выяснилось и то, что существует отдельный список компенсируемых лекарств для беременных.

«Очень многие думают, что компенсируемые лекарства у нас в стране — это лишь те, за которые полагаются 100%, 75% или 50% скидки от государства.

Однако, как мы выяснили, в Латвии существует не три списка компенсируемых лекарств, а четыре.

В последнем, четвертом списке, указаны лекарства, которые полагаются с 25% скидкой беременным женщинам и уже родившим ребенка в течение 42 дней после родов, а также детям до двух лет со скидной 50%. И что любопытно: в этом списке почти 4 тысячи наименований лекарств. Среди них: капли витамина D, антигистаминные капли от симптомов аллергии, капли для носа и многие другие препараты, о скидке на которые мы просто не знали. [...] Со списком можно ознакомиться на сайте Национальной службы здравоохранения в разделе «Компенсируемые медикаменты». Наверное, из-за того, что мы недостаточно информированы, мы не используем те преимущества, которые нам по закону положены», — заключила Плавока.