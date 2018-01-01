В 2018 году вырастут зарплаты министров и депутатов. На сколько?

Работая над бюджетом следующего года министры и депутаты не забыли и о себе, сообщает LNT Ziņas.

Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически - параллельно средним зарплатам в стране. Например, согласно закону, зарплата премьер-министра должна быть в 5 раз больше средней. Таким образом, у Мариса Кучинскиса она вырастет на 200 евро - до 4235 евро до уплаты налогов. Почти на 200 евро увеличится доходы министров - до 4020 евро.

Парламентский секретарь Минфина Эдгарс Путра считает автоматическое увеличение зарплат адекватным, к тому же оно поможет избежать лишних дискуссий - сколько же должен получать премьер или министры? «Я хочу сказать такую фразу - каждому дана возможность стать министром, депутатом или другой должностной персоной. Однако стать им нелегко, поэтому считаю, что зарплата адекватна той работе, которую проделывает человек в кресле министра», - заявил он.

Не обделены будут и депутаты - они могут планировать на повышение зарплат в размере 130 евро - до 2749 евро плюс доплаты за руководство комиссиями или фракциями. Например, Председатель Сейма Инара Мурниеце будет получать в общей сложности 4235 евро.

Кроме того, на автоматическое повышение доходов могут рассчитывать и такие неполитические должностные лица как омбудсмен Юрис Янсонс или глава Госконтроля Элита Круминя - на 166 евро - таким образом, их зарплата составит 3479 до уплаты налогов. Возможно в автоматическую систему повышения зарплат будут включены и судьи.