СМИ: Ушаков пытался через генсека установить беспрецедентные контакты с НАТО

Лидер правящего в Риге и находящегося в парламентской оппозиции «Согласия» Нил Ушаков через Партию европейских социалистов (ПЕС) искал способы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы заключить «беспрецедентное соглашение» о сотрудничестве столичного самоуправления с альянсом. У многих в Латвии это вызвало подозрения в том, что Ушаков преследует скрытые политические цели, пишет сегодня газета «Неаткарига».

Как сообщает издание, Ушаков использовал свои контакты в ПЕС, чтобы организовать личную встречу со Столтенбергом, который ранее был председателем Норвежской рабочей партии, являющейся членом ПЕС. Согласно неофициальной информации, Ушаков связался с лидерами ПЕС

и попросил, чтобы они помогли организовать ему двустороннюю встречу со Столтенбергом,

и они в пределах своих возможностей действительно ему помогли.

Ušakovs meklējis bezprecedenta sadarbību ar NATO

Однако, как рассказал изданию анонимный источник, Ушаков в НАТО был принят так же, как и представитель любого другого самоуправления, то есть с мэром Риги в штаб-квартире альянса в Брюсселе встречался представитель более низкого ранга - помощник генсека по вопросам публичной дипломатии Такан Илдем. Кроме того, соблюдая процедуру, администрация НАТО информировала об этой встрече Латвию, и на нее были приглашены представители дипломатической службы страны.

У латвийских дипломатов желание Ушакова установить сотрудничество самоуправления Риги с НАТО вызвало недоумение.

Как пишет газета, мэр Риги надеялся на то, что в рамках этого сотрудничества представители альянса будут участвовать в программе Рижской думы по образованию и интеграции молодежи -

посещать русские школы, чтобы своими рассказами приближать молодежь к западным ценностям и способствовать росту доверия к организации.

Издание отмечает, что, с учетом репутации «Согласия», неофициально высказываются предположения, что это могла быть провокация, а именно, на фоне реформы системы образования визиты солдат НАТО в школы заинтересованные стороны могли бы представить в ключе, диаметрально противоположном намерениям Ушакова. О встрече Ушакова был информированы и службы безопасности Латвии.

От ответов на вопросы об истинных целях встречи Ушаков уклонился. «Ушаков как руководитель крупнейшей в Латвии партии встречается с политиками и представителями исполнительных органов различных стран и рангов, чтобы обменяться мнениями и обсудить актуальные вопросы», - сообщила изданию его пресс-секретарь Лайла Ивана.