Домашнее задание за деньги: латвийским школьникам предлагают необычную услугу

Как сообщает передача канала TV3 «Bez tabu», находчивые люди создали сайт «mdserviss.eu», в котором предлагается возможность выполнить домашнее задание школьника за деньги.

Так, например, домашняя работа по физике обойдется в 8,50 евро.

Школьники отсылают домашнюю работу, а администраторы сайты отправляют ее учителю, который оценивает количество работы и «выставляет счет». Владельцы портала прибавляют 30%-50% комиссии за посредническую службу. После того, как школьник перечисляет деньги, учитель выполняет за него домашнюю работу.

Так как учителя в нашей стране зарабатывают менее 8,50 евро в час, такое предложение звучит достаточно заманчиво.

В Министерстве образования и науки Латвии не видят правовых инструментов, для запрета подобных порталов.