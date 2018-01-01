К столетию Латвии будет только фундамент мемориала жертвам советской оккупации

Осенью прошлого года Сейм принял поправки к закону о Музее оккупации, которые предусматривали, что строительство мемориала жертвам советской оккупации будет завершено к 1 октября 2018 года.

Однако в настоящее время очевидно, что закон придется менять. Столетие государства музей в лучшем случае встретит с фундаментном мемориала или более-менее начатым строительством, но сроки его окончания ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) сможет назвать только после окончания процесса закупок, пишет Diena.

В ноябре ВНИ планирует подать строительный проект на согласование в Министерство окружающей среды и регионального развития, а во втором квартале 2018 года заключить договор со строителями, однако сроков окончания работ агентство пока даже не называет.