Продажа нового iPhone Х: в Риге - очереди, в Москве - пробки и наряды полиции

Сегодня с самого утра у магазина официального дилера Capital на улице Бривибас в Риге образовалась очередь из желающих приобрести новый смартфон iPhone X.

Как сообщает портал mixnews.lv, стоимость смартфона начинается от 1127 евро.

FOTO: MixNews

27 октября начался предзаказ на iPhone X.

Тем временем, старт продаж в России вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Утром в пятницу к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек.

Отмечается, что очередь начала образовываться еще за несколько дней до события. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые.

«Мы не ожидали столько людей», – рассказала она агентству.

Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: на них были указаны номера и названия моделей.

Семушина заверила, что смартфонов завезли больше, чем собралось людей на улице. Самый популярный, по ее словам, iPhone «серый космос» 256 Гб.

В свою очередь Интерфакс передает, что полиции пришлось ограничить движение по Тверской из-за большого количества желающих купить iPhone X. Также в целях безопасности около магазина находятся несколько полицейских нарядов.