Продажа нового iPhone Х: в Риге - очереди, в Москве - пробки и наряды полиции

Сегодня с самого утра у магазина официального дилера Capital на улице Бривибас в Риге образовалась очередь из желающих приобрести новый смартфон iPhone X.
Как сообщает портал mixnews.lv, стоимость смартфона начинается от 1127 евро.
27 октября начался предзаказ на iPhone X.
Тем временем, старт продаж в России вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Утром в пятницу к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек.
Отмечается, что очередь начала образовываться еще за несколько дней до события. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые.
«Мы не ожидали столько людей», – рассказала она агентству.
Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: на них были указаны номера и названия моделей.
Семушина заверила, что смартфонов завезли больше, чем собралось людей на улице. Самый популярный, по ее словам, iPhone «серый космос» 256 Гб.
В свою очередь Интерфакс передает, что полиции пришлось ограничить движение по Тверской из-за большого количества желающих купить iPhone X. Также в целях безопасности около магазина находятся несколько полицейских нарядов.