Только счастливая случайность спасла первоклассников от трагедии

В четверг (2 ноября) вечером, сотрудники передачи «Degpunktā» получили сообщение от встревоженной женщины, рассказавшей о произошедшем недавно в Рижской 19-ой средней школе случае, который мог закончится трагически.

Женщина рассказала, что в школе, где учится ее ребенок, с потолка отвалился огромный кусок и упал прямо на парты. Благо, на тот момент дети были на обеде и в классе никого не было, ведь в противоположно случае несколько первоклассников могли получить тяжелые травмы.

Сотрудники передачи связались с представителями школы, которые сказали, что ситуация не так драматична, как может показаться на первый взгляд. Они так же отметили, что на ремонт помещений уже выделены деньги, поэтому скоро здесь пройдут восстановительные работы.