Рижане, наберитесь терпения: мосты, улицы Краста и Чака ждет ремонт

Самым большим вызовом в будущем году для Риги и рижан станет ремонт улицы Краста – будут отремонтированы и покрытие, и обочины.

Также велодорожкой соединят два променада – Спикеру и Кенгарага.

На участке от Железнодорожного моста до Островного моста очень в неудовлетворительном состоянии находится дорожное полотно.

Хотя улица Краста – одна из магистралей, по которой разрешено ездить грузовому транспорту.

А значит, содержание этой дороги в порядок требует больших издержек и больших работ, чем на других улицах.

В ближайшие два года планируется перестроить улицу Чака. Существенные изменения ожидают улицу Бруниниеку, где двухсторонняя велодорожка будет продлена по всей протяженности улицы.

В стадии дискуссии находится план ремонта Виенибас гатве. Тем более, что в окрестностях этой улицы ЛУ планирует строить конференц-центр и концертный зал. Много вопросов связано с тем, оставлять ли на улице историческую брусчатку. Сейчас ведутся дискуссии с Государственной инспекцией по защите памятников культуры.

Кстати, историческая брусчатка, которую сняли с велополосы улицы Барона теперь уложена на улицах Ленчу и Гану.

В ближайшее время запланированы ремонты крупнейших мостов. В этом году начнется проектирование ремонта Воздушного моста (через брасу), а также в рамках проекта перестройки стадиона «Даугава» планируется отремонтировать несколько прилегающих улиц.

Также ждет ремонта мост через ВЭФ. Сейчас по нему также ведется дискуссия на тему, сохранять ли историческую брусчатку или поменять покрытие на асфальт.

Еще один мост, которому давно нужна реконструкция – Вантовый. Также планируется продолжить перестройку Островного моста и четвертую очередь Юного моста.

Как уже сообщал наш портал, 17 сентября истек срок окончания ремонтных работ на участке ул. Бривибас от ул. Лачплеша до ул. Бруниниеку и на ул. Кр. Валдемара от ул. Зирню до ул. Лактас. Однако, не все улицы были отремонтированы. Рижской думе ничего не оставалось делать, как штрафовать строителей.

За два дня получается уже 14,8 тыс. евро, за неделю - 51,8 тыс. евро, за две недели - 103,6 тыс. евро, пояснял тогда в соцсетях мэр Риги Нил Ушаков.

За некачественно выполненные работы тоже полагается штраф.