Нотариусы предостерегают: в Риге появилась новая схема мошенничества

Ее суть: требование перечислить деньги на свой счет за, якобы, оформление договора или сделки у нотариуса.

Председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Сандра Стипниеце заявляет, что это совсем новый подход - мошенник указывает конкретную фамилию нотариуса, адрес бюро, как место заключения сделки, заставляя пострадавшего ошибочно думать и доверять ему.

«На деле же оказывается, что ни по телефону, ни по электронной почте, ни явившись очно, никто не заявлял нам о грядущем подписании, даже нет записи на прием!», - рассказывает нотариус.

Впервые о схеме стало известно этим летом, когда в бюро нотариуса обратились жертвы обмана с вопросом о несуществующем времени визита. "Вначале показалось, что люди просто ошиблись и на самом деле у них назначена встреча совсем в другом офисе. Однако при детальном изучении этой ситуации выяснилось, что все пострадавшие указывали на одну и ту же персону, на счет которой были переведены различные суммы в размере от 50 до 100 евро.

Всего пострадали 6 человек, последний случай мошенничества зафиксирован 25 сентября. Полиция оповещена о случившемся.

Нотариусы напоминают:

- перед сделкой лучше лично явиться на консультацию к нотариусу, особенно если сделка заключается с незнакомым человеком

- если визит назначает вторая сторона, лучше созвониться с бюро, чтобы убедиться в правдивости информации о времени и месте визита

- если человек, с которым вы заключаете сделку незнаком или выглядит подозрительно, попросите его показать документ, удостверяющий личность.

- никогда не переводите деньги на другой счет, не изучив все обстоятельства дела