АР и ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагают сместить Пожарнова с должности председателя думы

Альянс регионов (АР) и национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагают сместить с должности нынешнего председателя Балдонской краевой думы Андрея Пожарнова («Честь служить нашей Латвии»).

Подписанное шестью депутатами думы предложение вчера было подано в самоуправление. Его поддерживают восемь депутатов: шесть от АР и два - от ВЛ-ТБ/ДННЛ, сообщила агентству ЛЕТА депутат Карина Путниня (АР). Всего в Балдонской краевой думе работают 15 депутатов.

Как заявила, Путниня, сейчас в думе решения принимаются политически, а не в интересах самоуправления, а руководство думы не считается с мнением оппозиции.

Правящую коалицию в Балдонской краевой думе составляют объединение ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Единства», партия «Честь служить нашей Латвии» и Латвийская Зеленая партия.