Вопреки бойким рапортам: Система э-здоровья не будет готова к 1 января

Президент Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что система электронного здоровья, которую первоначально планировалось ввести с 1 сентября, не будет полностью готова и к 1 января. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Как пояснила глав ассоциации, переход на электронную систему следует начинать постепенно, а не сразу, как того требует Министерство здравоохранения.

«Наше требование к проекту электронного здоровья — так как система не готова полноценно работать с 1 января, мы начнем работать постепенно. Сначала вводить в систему листы временной нетрудоспособности. Как только эти данные будут загружаться в систему безо всяких сложностей, и все пользователи смогут их вводить, мы пойдем дальше, к следующему продукту. Это электронные рецепты. Дальше — электронные направления, и так далее», — рассказала Вейде.

Ранее в Минздраве

говорили о планах уже с 1 января вводить в систему электронного здоровья все больничные листы, рецепты, направления и данные пациентов.

«Мы считаем, что система в том виде, в каком она пребывает сейчас, не готова к этому. Она медленная, неудобная, требует много времени. Если, например, мы рецепт выписываем от руки за 1 минуту, то его подготовка в электронном виде займет 5 минут. Это потребует дополнительного времени, время приема увеличится, так что мы примем меньше пациентов», — пояснила глава ассоциации.