Конец эпохи: последняя вывеска «Statoil» отправилась в музей

Все заправочные станции под логотипом «Statoil» в Латвии полностью переименованы на «Circle K». За шесть месяцев «перевоплощение» пережили 80 станций, а мероприятие открытия нового бренда посетили более 160 000 человек.

Процесс ребрендинга, который длился с начала мая до конца октября, завершен. Последняя табличка с логотипом автозаправок «Statoil» передана в коллекцию Рижского мотор-музея.

«Statoil, как бренд в Латвии просуществовал более 20 лет. С открытием первых автозаправок в стране были введены западные стандарты качества и это имя ассоциируется с развитием всей индустрии. Спасибо Рижскому мотор-музею, что Statoil сможет продолжать свою жизнь на службе истории», рассказывает исполнительный директор SIA «Circle K Latvia» Гунта Екабсоне.

«Рижский мотор-музей заботится о сохранении истории автомобильной промышленности нашей страны, и вопросы топлива всегда были очень важны. Название «Statoil» и его визуальный облик очень полюбился обществу и даже стал, в какой-то степени, фольклором», комментирует руководитель музея Айвар Аксенок.

АЗС Circle K Latvia являются частью международной компании с сетью из 15 тысяч магазинов и автозаправочных станций, на которых занято 100 тыс. человек.