Полиция предупреждает: механические авточасы не спасут от штрафа

В последние полгода сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) , приезжая на вызов, где нарушены правила парковки, заметили, что среди автоводителей распространилась нигилистическая тенденция.

Стражи порядка заметили, что водители многих транспортных средств, пытаясь обойти нормативные акты, которые оговаривают продолжительность стоянки, купили механические часы, которые визуально схожи с обычными автомобильными часами.

Также сотрудники РМП заметили, что такие часы появились в местах продажи.

Полиция напоминает, что использование таких устройств легко констатировать и автоводителей регулярно ловят на этом.

Также РМП напоминает, что временные ограничения обычно установлены в местах, где постоянно требуется свободное место, например, у детского садика – чтобы родители могли забрать детей из садика, а также у других важных учреждений.