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Глава правления RNP призывает писать ему лично на э-почту

Riga.lv
Фото: Ieva Čīka / LETA

Председатель правления муниципального предприятия SIA Rīgas namu pārvaldnieks Айварс Гонтаревс указывает, что хочет быть в курсе ситуаций, когда сотрудники предприятия в рамках своей компетенции не смогли помочь клиенту решить проблему.

«Высокая культура обслуживания и максимально быстрое решение проблем или вопросом – одна из сфер, которую RNP должно улучшить. «Ваш дом – наш приоритет» - не только девиз предприятия, это должно быть основным принципом работы всех работников. Моя цель – улучшить все сферы работы RNP, чтобы предложить высококачественные услуги», - указывает Гонтаревс.

В случае, если сотрудники в рамках своей компетенции не решили проблему клиентов, А. Гонтаревс призывает сообщать на его э-почту gontarevs@rnparvaldnieks.lv

Рига
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