В субботу пройдут небольшие дожди; потеплеет до +10

В субботу в Латвии сохранится облачная погода, пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью местами образуется туман, в Видземе и Латгале на дорогах может появиться обледенение.

Будет дуть слабый или умеременный южный, юго-западный ветер, на побережье его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+5 градусов, на западном побережье Курземе - до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +5..+10 градусов.

В Риге в субботу ожидается облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а температура воздуха опустится до +4 градусов, днем ветер станет умеренным, а воздух прогреется до +9 градусов.