Латвийские судьи оценивают свою независимость ниже, чем судьи других стран ЕС

Латвийские судьи оценивают свою индивидуальную независимость ниже, чем судьи 25 других стран ЕС, показал опрос, проведенный Европейской ассоциацией советов по юстиции (ENCJ).

Латвийские судьи оценивают свою индивидуальную независимость на 7,4 из 10 баллов, это самый низкий показатель среди 26 стран ЕС. Второй самый низший показатель - в Албании (8,1 балла). В Литве он составляет 8,2, в Эстонии - 9 баллов.

Главной угрозой для своей индивидуальной независимости латвийские судьи считают СМИ. 39% опрошенных судей считают, что СМИ своими действиями могут неадекватно влиять на судей. Единственная страна, где судьи чувствуют от СМИ больше угрозы для своей независимости, - Италия (64% судей).

Латвийские судьи ощущают угрозу также от причастных к делу сторон и их представителей, а также от судебной администрации или исполнительной власти.

В Латвии в опросе участвовали 224 судьи или 39,5% латвийских судей.