АЧС впервые обнаружена в Блиденской волости

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 18 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщили агентству ЛЕТА представители ПВС.

В том числе болезнь впервые обнаружена в Блиденской волости Броценского края, где найдено пять павших от АЧС кабанов.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1149 кабанов в 222 волостях 81 края.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.