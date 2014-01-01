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АЧС впервые обнаружена в Блиденской волости

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 18 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщили агентству ЛЕТА представители ПВС.

В том числе болезнь впервые обнаружена в Блиденской волости Броценского края, где найдено пять павших от АЧС кабанов.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1149 кабанов в 222 волостях 81 края.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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