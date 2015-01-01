Запрет на усыновление детей из приемных семей за границу работает уже сейчас?

В планах министерства благосостояния со следующего года ввести запрет на усыновление детей из приёмных семей за границу. А ряд специалистов говорит — де факто этот запрет действует уже сейчас. Из-за этого в полном неведении о своём будущем остаются те дети, которые уже казалось нашли себе новую семью за рубежом, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».

Несколько лет назад Дарья потеряла бабушку — своего опекуна. И уже несколько лет живёт в приёмной семье. Но недавно усыновить её захотела семья из США. Однако, в планах министерства благосостояния со следующего года запретить иностранцам усыновлять латвийских детей из приёмных семей за рубеж.

«Год назад я полетела в Америку и познакомилась с семьёй, которая хочет меня там удочерить. Я их очень полюбила, я хочу полететь к ним и называть их своими родителями, а они меня называли бы своей дочкой. Я просто не понимаю почему я не могу полететь к ним», - почти плачет Дарья.

Если запрет на усыновление за рубеж вступит в силу, то Дарье придётся ждать другую семью, из Латвии. У её приёмной мамы Антонины Кравцун, главы общества «Латвия без сирот», кроме Дарьи есть ещё 5 приемных детей, и трое своих. Она с ужасом ждёт решения Сейма.

«У меня трое детей получили и дали своё согласие на переезд в другое государство. Они нашли свои семьи. И мы со страхом ожидаем решения, потому что я считаю, что это сломанные судьбы, сломанные надежды, сломанные сердца». - говорит Антонина Кравцун.

В Латвии приемные семьи за содержание чужих детей получают от государства пособие. И если желающих усыновить ребенка, до момента когда ему исполнится 18 не найдётся — он вынужден будет заботится о себе сам. Глава минблага Янис Рейрс говорит, если у ребёнка есть приемная семья, то это уже семья. И рушить её, чтобы усыновить ребёнка за рубеж — не следует.

При этом иностранцы смогут усыновлять детей из детских домов.

«Усыновлять ребёнка заграницу можно тогда, если ему не предоставлено семейных возможностей. Приёмная семья, в понятии организации объединённых наций, является семейными условиями жизни», - заключает Министр благосостояния.

Узнав опредложенииминистра,его стали буквально заваливать письмамибывшие сироты, которые нашли семью заграницей.Одиннадцатилетняя Беатриса пишет, что в приёмной семье в Латвии она жила в большом, переполненном доме и там всегда было шумно. Там не было объятий или поцелуев.Еёне любили как своего ребёнка. Сейчас же всё по-другому.

Янис уже учится в колледже. Он считает, что если бы этот закон вступил в силу, когда его взяли в приёмную семью, то он бы закончил только 9 классов и, возможно, жил бы на улице.

По его мнению отнимать право жить в настоящей семье — аморально.

Как говорят в обществе «Латвия без сирот», в основном, детей усыновляют в возрасте до 3 лет, реже- до 5 лет и практически никто не хочет усыновлять детей с 10 до 18 лет. Эти дети остаются выброшенными за борт.Несмотря на то, что предложение Минблага подано в Сейм и в случае поддержки вступит в силу с первого января, по словам специалистов, которые помогают с усыновлением, шансы найти семью из-за рубежа уже сейчас практически равны нулю.

Присяжный адвокат Кристине Лемантовича рассказывает: «Министр отказывается подписывать любые документы, которые касаются усыновления детей из приёмных семей за границу. Это значит, что те дети, которые уже были в гостях у будущих родителей, полюбили их и с нетерпением ждут, когда их заберут в настоящую семью, сейчас не знают смогут ли они уехать. Стоит признать, что это противозаконно, потому что предусмотрен конкретный порядок документов, также есть определённое количество дней, за которое необходимо подписать бумаги об усыновлении. Я с нетерпением жду ответа от министра на наши письма, которые мы писали от имени усыновителей».

В 2015 году из приемных семей и учреждений ухода всего были усыновлены 267 детей. Из них больше половины нашли семью заграницей.