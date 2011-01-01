Известно, когда состоится следующая перепись населения

Перепись населения организуется в Латвии в соответствии с регламентом ЕС в начале каждого десятилетия.

Общее бюджетное финансирование Минэкономики на организацию переписи составит в 2015-2023 гг. 2 462 915 евро, сообщает Leta.

В этом году Минэкономики информировало, что на проведение переписи потребуется еще полмиллиона евро. Деньги нужны на то, чтобы перепись 2021 года можно было организовать, получив все данные только из административных регистров.

Предыдущая перепись населения прошла в 2021 году. Люди заполняли анкеты в интернете, а затем свою работу начали 1960 счетчиков, посещая людей по месту жительства.

Как уже сообщал наш портал, в первом квартале этого года в Латвии родилось 4948 детей, что на 365 или 6,9% меньше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

«С 2011 года рождаемость в Латвии ежегодно немного росла, но в 2016 году выраженный рост остановился, а в первые три месяца 2017 года родилось меньше детей, чем в первом квартале годом ранее», - сообщило ЦСУ.

В то же время в первом квартале выросло число умерших - умер 8031 человек, что на 183 или 2,3% больше, чем в январе-марте 2016 года.

В результате этих процессов численность населения в первом квартале сократилась на 3083 человека. Естественный прирост населения в Латвии остается негативным с 1991 года.

По предварительным данным, на 1 апреля численность населения страны составляла 1,946 млн человек.