Пожарнов смещен с должности председателя Балдонской думы

Сегодня на внеочередном заседании с должности смещен председатель думы Балдонского края Андрей Пожарнов («Честь служить нашей Латвии»).

Сегодня на внеочередном заседании с должности смещен председатель думы Балдонского края Андрей Пожарнов («Честь служить нашей Латвии»).

За отстранение Пожарнова проголосовали восемь депутатов, против было шесть, а один воздержался. Смещение председателя думы поддержали два депутата национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и шесть депутатов Альянса регионов.

Против голосовали представители «Честь служить нашей Латвии», «Единства» и Латвийской Зеленой партии, входящие в прежнюю коалицию.

Пожарнову вменяется в вину то, что он не обсуждал вопросы с партнерами по коалиции, его стиль управления был непрозрачен и непонятен.

Внеочередного заседания потребовали депутаты Альянса регионов (АР) и национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Заявление о созыве внеочередного заседания подписали шесть депутатов.

Как рассказала агентству ЛЕТА бывший руководитель думы, депутат Карина Путниня, в самоуправлении не соблюдались принципы эффективного управления, а решения принимались с нарушением закона, политически, а не в интересах самоуправления.