Минэкономики предлагает привлечь на латвийский рынок труда иностранцев

Министерство экономики разработало список профессий, по которым прогнозируется особенная нехватка рабочей силы и в Латвию на работу могут быть приглашены иностранцы, но министры от национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ ) считают, что Минэкономики нужно думать о возвращении эмигрировавших латышей.

По прогнозам Минэкономики, количество жителей в трудоспособном возрасте продолжает уменьшаться, а уровень безработицы упадет до 6%, что приведет к риску перегрева рынка труда. Министерство ссылается также на данные Совета иностранных инвесторов в Латвии, который прогнозирует в ближайшие 3-5 лет дефицит рабочей силы и побуждает разработать продуманную политику миграции.

Министерство разработало список профессий, по которым будет упрощено трудоустройство иностранцев.

Министерства не высказали возражений по этом проекту, кроме руководимых министрами от нацобъединения Минюста и Министерства охраны среды и регионального развития. Они ссылаются на разработанный Минэкономики план в поддержку реэмиграции.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году с целью содействия занятости было выдано 1736 первичных разрешений на работу гражданам третьих стран.