ДТП с медиками в Риге: «Признавайтесь, кто не уступил дорогу Скорой?»

Сегодня днем в Риге карета «Скорой помощи» попали в ДТП.
Как сообщают очевидцы в автогруппе в Facebook, авария произошла на перекрестке Улброкас и Деглава. Подробности ДТП пока неизвестны.
«Признавайтесь, кто не уступает дорогу медикам?»
«Между прочим, это уже вторая на неделе Скорая, которая попала в аварию!»
«Как можно не уступать 112 службам?»
«Видимо дело в водителях скорой. Они тоже обязаны убедиться, что их пропускают! Что-то через ЖД переезд они так смело не вылетают»
«Это что с народом? Может это такой рейд... Давай снесём скорую ? Ну где глаза и мозги?», - гласят комментарии к фото.