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Через 12 лет в Риге не будет троллейбусов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

С учетом развития технологий через 12 лет в Риге больше не будет троллейбусов, заявил вице-мэр Риги Андрис Америкс.

На съезде партии «Честь служить Риге» (ЧСР) он рассказал о плане действий по развитию Риги на последующие четыре года, который партия поддержала. План состоит из 14 пунктов, и одним из основных являются сильные микрорайоны.

В плане есть раздел об «удобном и быстром пути домой, на работу и в школу». Предусмотрено продолжать обновление парка общественного транспорта, а одним из основных приоритетов будет ремонт дорог и мостов.

План действий предусматривает строительство трамвайной линии на Сканстес и постепенный переход на водородный транспорт. Новые троллейбусы уже сейчас могут двигаться на альтернативных источниках энергии, так что через 12 лет этого вида транспорта в Риге не будет.

Рига
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