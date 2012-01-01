Через 12 лет в Риге не будет троллейбусов

С учетом развития технологий через 12 лет в Риге больше не будет троллейбусов, заявил вице-мэр Риги Андрис Америкс.

На съезде партии «Честь служить Риге» (ЧСР) он рассказал о плане действий по развитию Риги на последующие четыре года, который партия поддержала. План состоит из 14 пунктов, и одним из основных являются сильные микрорайоны.

В плане есть раздел об «удобном и быстром пути домой, на работу и в школу». Предусмотрено продолжать обновление парка общественного транспорта, а одним из основных приоритетов будет ремонт дорог и мостов.

План действий предусматривает строительство трамвайной линии на Сканстес и постепенный переход на водородный транспорт. Новые троллейбусы уже сейчас могут двигаться на альтернативных источниках энергии, так что через 12 лет этого вида транспорта в Риге не будет.