Муниципальная полиция перестанет выписывать штрафы за неправильную парковку

Скорее всего, Рижская муниципальная полиция со следующего года больше не будет выписывать штрафы за неправильную парковку. Об этом сообщили депутаты городской думы. Предполагается, что данную функцию могли бы передать или предприятию Rīgas Satiksme или городскому департаменту сообщения, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Раздача административных протоколов за нарушение правил парковки или, проще говоря, «горчичников» является дополнительной нагрузкой на муниципальных полицейских. Зачастую на это просто нет времени. Поэтому, чтобы разгрузить полицейских, и было выдвинуто такое предложение, — рассказал вице-президент латвийского объединенного профсоюза полицейских и одновременно депутат рижской думы от правящего «Согласия» Алексей Росликов. Депутат отметил, что на введение новой системы понадобиться переходное время и вряд ли она вступит в силу раньше, чем в середине следующего года.

«Надо подготовить очень большую юридическую документальную базу, согласовать с теми структурами, которые дальше будут заниматься этим вопросом. Пока до конца не ясно, какая структура это будет делать. [...]

Полиция самоуправления этим будет заниматься до того момента, пока новая структура не будет готова взять на себя эти обязанности»,

— сказал Росликов.

На вопрос, кто в дальнейшем в столице будет заниматься выписыванием штрафов за неправильно припаркованный автомобиль, есть два возможных ответа.

Вариант первый – предприятие Rīgas Satiksme. Такую возможность упомянул сам Росликов ранее в интервью радио «Балтком».

Однако по словам официального представителя Rīgas Satiksme Байбы Барташевичи-Фелдмане, о таком предложении в компании узнали из СМИ. На предприятии отмечают, что на данный момент не имеют права выписывать административные штрафы.

В настоящее время вопрос о передаче полномочий Муниципальной полиции другой стриктуре рассматривают в двух комитетах столичной управы:

в комитете по делам транспорта и сообщения, а так же в комитете по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.

По словам члена комитета сообщения, депутата от оппозиционного «Единства» Вилниса Кирсиса полномочия могут передать Департаменту сообщения.

«Полицейские, конечно, могут выписывать штрафы, но их основная обязанность — ловить хулиганов и думать об общественном порядке. Поэтому в будущем выписыванием штрафов будет заниматься специальная структура. Это не значит, что у полиции больше не будет права выписывать штрафы, просто это не будет приоритетом», — пояснил Кирсис.

В бюджете следующего Департамент сообщения уже запросил дополнительные деньги на обеспеченье 11 дополнительных мест в штате. Примерно 5 из новых работников, по словам Кирсиса, могли бы заниматься выпиской штрафов.

Данное предложение является частью пакета городского бюджета на следующий год. Утвердить бюджет планируется перед Рождеством.