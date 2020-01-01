Планируется новая акция в защиту русских школ

16 ноября снова планируется акция протеста против перехода на латышский язык обучения в школах нацменьшинств. Об этом информирует Латвийский русский союз.

В этот день планируется шествие от здания Минобразования до здания правительства. С 16.45 акция протеста будет проходить здесь, она называется «Свет луча во тьме». Планируется использование фонариков и других средств освещения.

Заявка подана в РД, предусматривается участие около 200 человек.

Напомним, в Риге 23 октября прошел митинг в защиту русских школ, на котором собралось около 500 человек. Активисты призвали защитить русский языка в латвийской школе и право родителей самим решать, на каком языке учиться их детям. Протест был направлен против озвученных в октябре планов министрества образования и науки, в которых впервые были названы конкретные сроки поэтапного перехода на латышский язык обучения.

По плану министерства, в 2020-2021 учебном году в средней школе, с 10 по 12 класс, обучение общеобразовательных предметов будет осуществляться на государственном языке. Исключение — предметы связанные с историей и культурой, а также язык нацменьшинств и литература.

Данный план министерства образования еще необходимо утвердить в правительстве и Сейме.